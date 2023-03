Lors de la même émission, on a pu découvrir deux autres candidats issus du Brabant wallon. Entre Pierre, 29 ans, qui réside à La Hulpe et qui est gérant d’un magasin d e vêtements à Waterloo et Caroline, 32 ans, résidente de Braine-l’Alleud en pleine reconversion professionnelle dans le domaine de l’accompagnement, de l’événementiel et du bien-être, le coup de foudre aura-t-il lieu ? Réponse lors d’une prochaine émission. S.B.