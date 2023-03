Après trois ans d’absence, le carnaval de Wavre réussit son retour devant plus de 5 000 personnes

Les festivités ont commencé la veille avec le carnaval des enfants et l’élection du prince et de la princesse du carnaval.

L’inauguration du carnaval et son ouverture officielle ont eu lieu à 11 h 11 avec le discours de la bourgmestre Anne Masson. Elle en a profité pour également remettre des médailles aux gilles du Maca qui participent au carnaval plus de dix ans. Ceux pour qui c’était la dernière édition étaient aussi mis à l’honneur.

C’est sur le coup de 15 heures que le cortège s’est élancé du bas de la rue de Namur, traversant ensuite toute la ville en passant par la place Bosch, la rue du Pont du Christ et la rue du Commerce.

Petits et grands ont pu retrouver en tête de cortège, les jeunes princes et princesses élus la veille.

Derrière eux, les gilles du Maca avec leur centaine de kilos d’oranges étaient parés pour effectuer leurs plus beaux lancés. Les géants, Seigneur Jean, Dame Alice et le Maca, étaient également de la partie tout comme une vingtaine de groupes carnavalesques.

Le public wavrien a cependant bien remarqué qu’il manquait les Irréductibles Gaulois et la Romaine Légion, deux groupes habitués aux festivités. C’est la pandémie qui aura eu raison de leur participation. Néanmoins, d’autres groupes se sont joints aux festivités.

Pour Rodrigo (5 ans), ce carnaval était l’occasion de revêtir son plus beau costume de Dragon Ball et tenter d’amasser le plus de friandises possible.

Vers 17 h 30, les visiteurs ont pu assister au rondeau final ainsi qu’au grand feu, sur la place Cardinal Mercier.