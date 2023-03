Wavre : à vos confettis, c’est carnaval ce dimanche

Dimanche, à partir de 10 h, la circulation sera interdite aux véhicules au centre-ville jusqu’à la fin des festivités. Les gilles du Maca auront juste le temps de rejoindre le home La Closière pour une première halte en fanfare pour les résidents du home avant de revenir vers le parvis de l’hôtel de ville où ils sont attendus avec les autres groupes carnavalesques pour l’ouverture officielle des festivités à 11 h 11. Anne Masson, bourgmestre depuis peu, cédera pour la première fois les clés de sa ville pour la journée. Ce sera l’occasion de remettre un nouveau costume au Maca et aussi à la Crapaute qui se languissent depuis trois ans de ne pas pouvoir fêter le carnaval du Laetare.

Le cortège se mettra en route à 15 h

À 14 h, ouverture de la fête foraine sur la place Bosch et à 15h départ du cortège du bas de la rue de Namur. Ce cortège traversera la place Bosch et rejoindra la rue du Pont du Christ avant de bifurquer à droite à la hauteur de la rue du Commerce pour faire un premier passage sur la place Cardinal Mercier et rejoindre la rue Haute, le parvis de l’hôtel de ville pour revenir ensuite vers la place Cardinal Mercier où tous les groupes folkloriques sont attendus à 17 h 30 pour le rondeau final.

Ces trois années d’absence de cortège carnavalesque ont évidemment éclairci les rangs dans les groupes folkloriques wavriens. La Romaine Légion et les Irréductibles Gaulois ont rendu les armes, ils ne défileront plus mais les géants de Wavre – Seigneur Jean, Dame Alice, le Maca et la Crapaute – seront bien là pour tournoyer, comme les gilles du Maca qui ont déjà prévu quelques centaines des kilos d’orange ou les Grosses Tiesses de Wavre qui seront eux aussi de la fête avec des tonnes de confettis. D’autres groupes folkloriques invités participeront au cortège. À noter que dimanche après-midi, le stationnement sera interdit sur le parcours du cortège. Les parkings périphériques sont largement conseillés pour rejoindre à pied le centre-ville.