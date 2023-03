Walter le libraire va déposer plainte contre la Loterie Nationale

1. Le système de rémunération des libraires a changé Walter Agosti est assez remonté contre la Loterie Nationale. Pour trois raisons. Il y a d’abord le système de rémunération des libraires que la Loterie Nationale a décidé de changer. "Le nouveau système qui entrera en application au quatrième trimestre est basé sur une commission fixe à la vente de billets et une commission variable. La première va diminuer et les règles pour le second système de commission seront plus contraignantes notamment en matière de visibilité des produits de la Loterie Nationale."

Et à entendre Walter Agosti, ce système est injuste pour les librairies qui, faute d’avoir de l’espace en suffisance, ne sauront pas jouer le jeu.

2. "Le contrôle des tickets ne pourrait plus se faire chez les libraires" L’autre point qui le fait bondir est le nouveau système de contrôle des gains imposé par la Loterie Nationale. "Désormais, il faudra inciter les clients à consulter l’app de la loterie pour connaître ses gains. Or sur cette application téléphonique il y a une possibilité de jouer. Mais, le pire, c’est que le contrôle des tickets ne pourrait plus se faire que via leur site et non plus chez les libraires. On incite donc le client à une concurrence déloyale."

D’après Walter Agosti, la Loterie Nationale met ainsi en péril une profession déjà malmenée par les nombreuses fermetures dues au manque de rentabilité de la vente des journaux et quotidiens, des tabacs...

3. Woohoo, "jeu exploité sans licence" La dernière partie de la plainte concerne Woohoo, des jeux où le client doit miser de l’argent, comme il le ferait dans un casino. Ces jeux sont disponibles uniquement sur le site de la Loterie. "Ces jeux Woohoo sont exploités sans licence, s’indigne Walter Agosti, en brandissant l’avis de la commission des jeux de hasard du 16 novembre 2022. Dans ce cas, la Loterie Nationale abuse de son monopole. Elle détourne une partie de sa clientèle de ses points de vente traditionnelle, les librairies, vers le digital."

Walter Agosti estime que sa cause est juste. "Dans cette affaire, c’est David contre Goliath, le pot de fer contre le pot de terre. Pourtant David a gagné, une fois", conclut le libraire.

Ce jeudi, la Loterie Nationale prendra connaissance de la plainte. Elle pourra y répondre. Reste à voir si un juge acceptera cette double plainte, ou soit l’une soit l’autre.