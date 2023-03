Mise sur pied par la maison médicale de Limal, une unité mobile de soins dentaire sera sur la route en 2023

C’est la maison médicale de Limal qui mettra sur pied ce projet. Mais concrètement, de quoi s’agit-il ? "L’idée sur laquelle est basé le projet, c’est de répondre à ce manque d’accessibilité aux soins dentaires auxquels sont confrontées de nombreuses personnes, explique Cyril Thiémard, accueillant et coordinateur en Santé communautaire au sein de la maison médicale de Limal. Cette inaccessibilité se caractérise à différents niveaux: financier, précarité psycho/sociale, accessibilité géographique, mobilité, information, etc."

Le but est de créer les outils et les moyens afin de résoudre ces problèmes. "Cela se fera sur différents volets d’action: la sensibilisation à l’utilité d’aller voir le dentiste (dans des institutions comme les homes, les écoles, etc.) ; le diagnostic pour définir ce qui est nécessaire à une bonne santé bucco-dentaire ; les soins préventifs et le dépistage par l’intermédiaire d’un hygiéniste bucco-dentaire. Nous souhaitons également évaluer la faisabilité d’un volet curatif pour des personnes en situation de précarité."

Le projet – porté avec la collaboration des maisons médicales Passerelle Santé de Louvain-la-Neuve et la maison de santé Clémentine à Ottignies – s’adressera directement à la population générale et plus particulièrement aux personnes qui ne consultent plus au niveau des soins bucco-dentaires. Elles seront identifiées via le réseau des maisons médicales et leurs nombreux partenaires. "Précisément, les zones d’action de cette unité mobile ne sont pas encore définies mais cela partira de Limal et les environs pour aller vers les communes avoisinantes, tout en développant des partenariats mais aussi en essayant d’inspirer d’autres maisons médicales à faire pareil, un peu partout en Wallonie (NDLR: appel pour que trois autres unités mobiles puissent voir le jour va être relancé, un intérêt s’étant manifesté du côté de Liège, de Charleroi et du Luxembourg, a assuré la ministre) ."

Un complément à l’offre existante

Quant à savoir quand cette unité sera lancée au départ de la maison médicale de Limal, il y a encore un pas, qui n’est pas franchi pour le moment. "Car il y a pas mal de chose à mettre en place, à vrai dire. Mais ça démarrera dans le courant de l’année 2023."

Le besoin est là en tout cas et ce futur outil permettra d’y répondre, partiellement à tout le moins. "Cette unité viendra compléter l’offre existante et elle sera une partie de réponse à un problème de santé publique complexe et bien documenté. Mais effectivement, et c’est un constat que toutes les maisons médicales peuvent faire, trop de gens, aujourd’hui, n’ont pas les réflexes adéquats par rapport à leur santé bucco-dentaire, en Wallonie."