Sur un terrain gras, le beau football est passé au second plan avec beaucoup de duels, d’intensité et des contacts musclés. Les La Hulpois ont terminé la rencontre à neuf mais sont tout de même parvenus, avec une bonne dose de solidarité et d’envie, à marquer le seul but de la partie via Stiennon à un quart d’heure du terme. "Nous y avons mis l’engagement nécessaire et cela a fait la différence", lançait le T1 local Arnaud Lambert.

Le derby n’a pas souri aux Rixensartois malgré de nombreuses occasions. "C’était un match très compliqué sur un terrain qui l’était tout autant. Nous avons peut-être manqué d’envie mais nous avons surtout pêché à la finition avec pas moins de dix occasions loupées", notait Lorenzo Richiusa (T1).

Walhain B –Everois B 1-3

Buts: Bergiers D. (1-0, 20'), (1-1, 1-2 et 1-3, 60', 70' et 85')

Les Walhinois réalisent une très bonne première période avec beaucoup d’envie et surtout l’ouverture du score de Bergiers. Après la pause, le scénario s’inverse, les Bruxellois se rebiffent, égalisent sur un but peut-être entaché d’une position de hors-jeu avant de passer devant via un penalty logique. Le troisième but sera anecdotique. "Je pense que le partage était largement mérité car on loupe également quelques belles opportunités. Le 1-2 nous a fait mal et le château de cartes s’est effondré par la suite", expliquait Quentin Van Den Broeck (T1).

Bierges – St-Michel B 1-6

Buts: (0-1, 0-2 0-3 et 0-4, 1', 5', 18' et 37'), Michiels (1-4, 39'), (1-5 et 1-6, 60' et 78')

À douze avec quelques blessés sur la feuille de match, les Biergeois ont limité la casse face à une très belle formation de Saint-Michel B. "Les dix premières minutes sont catastrophiques car on prend deux buts rapidement. C’était un peu mieux par la suite mais surtout en seconde période où nous nous sommes créé quelques belles possibilités. La défaite est logique mais c’est dommage de ne pas avoir pu aligner une équipe plus compétitive car je pense qu’on aurait pu davantage les ennuyer", racontait Sébastien Goossens (T1).

Huppaye B –Incourt B 2-2

Buts: Brasseur (0-1, 51'), Dubois (1-1, 57'), Monnet (2-1, 76'), Somville B. (2-2, 90')

Après près de sept mois de compétition, les valeureux Incourtois ont enfin glané leur première unité de la saison au bout d’un derby âpre, engagé et avec pas mal de rebondissements. "Je suis hyper heureux et satisfait et je félicite tout le groupe pour le travail effectué. Nous récoltons enfin les fruits de nos sacrifices et cela fait plaisir. Les trois points auraient dû nous revenir car nous encaissons deux buts totalement évitables et gags mais ne boudons pas notre plaisir", s’enthousiasmait le T1 incourtois Jean-Luc Fergloute.

En face, c’était plutôt la soupe à la grimace. "Nous les avons pris de haut et la mentalité n’était pas bonne. Incourt mérite même de l’emporter et nous pouvons nous estimer heureux avec un point", pestait Benjamin Danielswiez (T1).

Stéphanois B – Crossing 0-0

Face à une formation schaerbeekoise qui allie jeunesse et vitesse, les Stéphanois ont fait mieux que se défendre en faisant preuve d’une belle solidarité. Les visiteurs touchent la latte et les montants mais les Brabançons wallons ont eux aussi eu quelques possibilités. "C’est un très bon 0-0 et je suis fier de mes garçons car ils ont eu une belle réaction d’orgueil par rapport à la semaine passée", racontait Thierry Bâton (T1).