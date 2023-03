La fouille du véhicule a permis de découvrir des éléments laissant penser qu’une descente à Wavre, dans une habitation bourgeoise de la rue Chapelle Sainte-Élisabeth, ne serait pas inopportune. De fait, les deux hommes y surveillaient une plantation de 937 plants de cannabis. L’enquête n’en est donc qu’à ses débuts et on ignore donc quand cette plantation fut lancée et si elle a déjà permis l’une ou l’autre récolte.

Par contre, le parquet de Nivelles peut d’ores et déjà affirmer que les intéressés sont défavorablement connus de ses services pour des faits similaires. Ils doivent être présentés ce jeudi encore au juge d’instruction en vue de la délivrance de mandats d’arrêt.