Le Resto du Cœur de Wavre ouvrira bientôt une épicerie sociale, l’Épicerie du Cœur

En Brabant wallon, parmi les bénéficiaires du soutien de la fondation, il y a le Resto du Cœur de Wavre pour son projet de création d’une épicerie sociale.

Pour l’instant, l’ASBL mène deux activités : la distribution de repas chauds dans son restaurant social et la distribution de colis alimentaires.

Plus ou moins 180 familles reçoivent un colis par semaine

"Les publics touchés sont assez différents. Ce sont surtout des personnes seules et isolées, en recherche de liens sociaux, qui viennent prendre un repas tandis que ce sont principalement des familles qui bénéficient des colis alimentaires, précise Guy Stukkens, le président du Resto du Cœur wavrien. Plus ou moins 180 familles viennent par semaine pour recevoir un colis, ce qui représente quelque 470 personnes. On prépare des colis personnalisés en fonction de leur composition, s’il y a un bébé, des enfants, des adolescents. Si une famille a un animal de compagnie, on essaye d’ajouter de temps en temps quelque chose pour lui. Les familles bénéficiaires peuvent venir une fois par semaine pour prendre un colis qui leur permettra de réaliser des repas pendant trois jours. Ces familles n’ont pas les moyens de faire des courses comme tout un chacun. C’est pourquoi l’idée de créer une épicerie sociale a émergé. Et on est fortement encouragé par le CPAS de Wavre."

"Pouvoir réaliser soi-même ses courses, c’est un pas positif vers l’autonomie"

Actuellement, il n’existe pas d’épicerie sociale à Wavre. "Pouvoir réaliser soi-même ses courses, c’est un grand plus pour les bénéficiaires, c’est un pas positif vers l’autonomie", ajoute le président du Resto du Cœur de Wavre.

Il précise que les bénéficiaires devront avoir une attestation du CPAS pour se rendre à l’épicerie sociale. "Le but est d’aider les personnes vivant dans la précarité. Nous vendrons des produits non périssables, des surgelés, des produits d’hygiène et quand ce sera possible, des produits frais. Ce que l’ASBL achètera sera vendu à moitié prix tandis que ce que nous recevons via le soutien du Fonds européen d’aide aux plus démunis sera donné gratuitement."

Les bénéficiaires seront accompagnés pendant leurs achats pour les aider à gérer leur budget tandis que des ateliers cuisines leur seront proposés pour préparer des repas sains.

L’épicerie sociale, qui s’appellera l’Épicerie du Cœur, s’ouvrira dans la maison des associations (79, avenue des Déportés), au plus tard fin mai. "Nous y avons un local de stockage que nous allons transformer pour accueillir l’épicerie sociale. On va entamer les travaux et il est probable qu’on puisse ouvrir avant, fin avril ou début mai."

Recherche local désespérément pour réaliser les colis

Ce n’est pas le seul projet que porte le Resto du Cœur de Wavre, installé au numéro 34 de la rue Provinciale. "Nous sommes à l’étroit dans nos locaux. Quand on réalise les colis, on n’a pas d’espace pour ouvrir le restaurant. C’est pourquoi celui-ci n’est ouvert que les lundis et samedis midis. Nous cherchons donc désespérément depuis quasiment 2 ans un local pour les colis, car nos locaux actuels sont faits pour le restaurant. Il nous faudrait un espace de minimum 120 m2 au rez-de-chaussée car chaque semaine, nous traitons plus ou moins 1,5 tonne de marchandises."

Le Resto du Cœur de Wavre recevra 7 500 € de la Fondation Roi Baudouin pour la création de son épicerie sociale.

www.rdcwavre.org.