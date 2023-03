Wavre: des réfugiés ukrainiens hébergés au Novotel

À Wavre, le Novotel s’est proposé de mettre à disposition 20 chambres pour accueillir un maximum de 40 personnes.

Un autre hôtel de Waterloo est aussi concerné par cette formule d’accueil.

Cette information a été confirmée par Carine Hermal (MR), la présidente du CPAS de Wavre. Elle l’a communiquée, mardi en ouverture de la séance du conseil communal suite à une réunion qui a eu lieu entre la société Profirst, le gouverneur Gilles Mahieu et les représentants du CPAS.

"D’office, nous sommes de toute façon impliqués pour l’accueil, ne fût-ce que pour le RIS (Revenu d’intégration sociale), explique la présidente du CPAS wavrien. Actuellement cinq chambres sont occupées par des réfugiés ukrainiens. Nous avons la possibilité d’accueillir 40 personnes dans ces 20 chambres. Cet accord pour ce style d’accueil est conclu pour 3 mois."

Des solutions aussi pour les hébergeurs

"Ces solutions sont à destination des Ukrainiens qui étaient chez des hébergeurs et pour lesquels la situation devenait compliquée au domicile des hébergeurs, poursuit Carine Hermal. Cela est mis en place pour qu’ils puissent se retrouver un peu un peu seul un peu plus d’intimité. C’est également une solution qui est destinée aux Ukrainiens qui sont hébergés dans du collectif et qui recherchent aussi un peu petit peu plus d’intimité ou d’autonomie."

La note d’hôtel est prise en charge par la Région Wallonne. Le CPAS veille à donner un peu plus de confort au niveau de l’accueil. Ainsi, les chambres ne comportent qu’un minibar et une bouilloire. Pas suffisant pour y vivre au quotidien.

Trois mois pour trouver un logement

Le CPAS s’est donc organisé pour mettre à disposition une cuisine qui se situe dans ses locaux au numéro 15 de rue de Bruxelles pour permettre aux pensionnaires de l’hôtel de se retrouver.

"C’est une solution qui est un peu du bricolage parce que c’est quand même loin de l’espace où ils sont logés, admet la présidente du CPAS. Mais, et c’est comme cela que l’on a compris l’initiative, ce type d’accueil doit rester un tremplin vers un logement pour le ménage concerné. Nous savons très bien qu’il est hyper compliqué de de se loger ou de trouver un logement car la pression foncière en Brabant wallon est énorme. Chez nous, il faut reconnaître que les logements sont relativement chers. Et ce n’est pas en 3 mois que l’on pourra trouver des logements pour les Ukrainiens qui passeront par cette formule d’accueil."

Depuis le début du conflit en Ukraine, on est très loin du raz de marée des 60 000 réfugiés annoncés. Ils sont à peine 20 000.

Sur Wavre, le nombre de réfugiés oscille entre 100 et 120.

"Il y a un grand turnover. Cela bouge tous le temps, admet Carine Hermal. Certains Ukrainiens arrivent chez nous de manière temporaire, en transit, avant de rejoindre leur famille ou leurs proches installée ailleurs ou simplement de retourner vers la Pologne ou leur pays."

Sur le territoire communal, l’ancienne clinique du Champ Saint Anne, qui jouxte les bâtiments administratifs du CPAS est une structure officielle pour l’accueil pour les Ukrainiens. Cette structure a la capacité d’accueillir 32 personnes et affiche, pour le moment, complet.