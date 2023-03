Wavre: Vers une task force pour le mondial de hockey

Luc Gillard a donc répondu avec les éléments en sa possession. "En ce qui concerne le calendrier prévisionnel, il est prévu qu’entre le mois d’avril et le mois de septembre, nous lancions le marché de travaux et que nous effectuions tout le suivi administratif pour commencer les travaux en septembre 2023." Si tout se passe bien le terrain devrait être finalisé durant l’été 2024 et la rénovation de la tribune du stade Justin Peeters en mai 2025. Ce terrain sera sec et la Coupe du monde 2026 sera la première compétition internationale à se jouer sur ce type de terrain. "Cela rend donc peu probable le fait que des équipes étrangères viennent finalement s’entraîner dans nos infrastructures pour les JO de Paris en 2024, étant donné que la compétition olympique se jouera sur terrain mouillé. Toutefois, si certaines équipes le demandent, nous les accueillerons sur un des terrains du Lara."

Et pour ce qui est de l’opération blanche, l’échevin Luc Gillard a, à nouveau, expliqué que le projet est financé par différents partenaires – Infrasports, Province, Fédération belge de hockey et le Lara Hockey Club – et la régie communale des sports qui fera un prêt pour couvrir le financement complémentaire aux subsides des pouvoirs publics. Ce prêt et ses intérêts ainsi que les charges d’exploitation et les frais de fonctionnement de la nouvelle infrastructure seront pris en charge par la Fédération belge de hockey et le Lara.

Ludovic Duthois a aussi évoqué l’idée de proposer la création d’une "task force Wavre Coupe du monde 2026" qui regrouperait différents acteurs wavriens afin de travailler ensemble pour créer des opportunités économiques, touristiques, culturelles autour de cette Coupe du monde. Sur ce point, Luc Gillard a confirmé qu’ "afin de créer un maximum de synergies, on a pensé à la mise en place d’une task force pour favoriser un déroulement harmonieux de cet événement. Les modalités restent à définir mais l’idée serait effectivement de regrouper plusieurs acteurs du monde wavrien provenant de différents horizons".