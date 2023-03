Wavre : le centre-ville à 30 km/h pour toujours

Dans la foulée, la signalisation du centre-ville sera adaptée. On procédera aussi à quelques aménagements urbains destinés à ralentir le trafic. On remplacera les bacs à fleurs installés pour le test de mise en zone 30 par des parterres plus qualitatifs.

À noter: les panneaux de signalisation des rues cyclables disparaîtront au profit d’un simple marquage au sol.

"En dehors du périmètre prévu, la limitation à 30 km/h serait également la bienvenue dans des quartiers à forte densité d’habitants. Je pense notamment au quartier de l’Orangerie. Des projets d’extension sont-ils possibles ou prévus ?, a demandé mardi le conseiller communal Jean Goossens (Écolo, opposition). Enfin, aucune règle, aucune loi ne peut bien fonctionner s’il n’y a ni contrôle ni sanction en cas de non-respect. Qu’est-il prévu comme accompagnement par la police locale ?"

Paul Brasseur, échevin de la Mobilité, a répondu que le collège songe bel et bien à faire passer d’autres quartiers en zone 30, notamment le quartier de l’Orangerie. "Concernant l’accompagnement, une fois les aménagements réalisés, des radars préventifs avec indicateur de vitesse seront installés. En matière de vitesse, les premiers chiffres communiqués par notre commissaire divisionnaire à propos de l’opération Pied léger en Brabant wallon laissent entrevoir une augmentation du nombre de PV. En ce qui concerne les zones 30, elles sont soumises, comme les autres, à des contrôles de vitesse. On pourrait donc installer des radars automatiques…"