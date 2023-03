Wavre : 16 nouvelles bornes pour recharger sa voiture électrique

Des bornes simples (22 kW) seront installées aux endroits suivants. À Bierges, rue des Combattants (à proximité de l’église) et dans le zoning nord, avenue Pasteur (à la hauteur de la pharmacie). À Wavre: rue des Volontaires ; sur le parking de la rue du Pont-Saint-Jean ; avenue des Déportés ; rue de Namur (entre les numéros 164 et 166) ; square des Sorbiers ; et avenue Molière (face au numéro 12) dans le quartier des 4 Sapins.

Des bornes doubles (deux fois 11 kW) seront installées sur le parking du centre sportif de Wavre ; sur le parking de l’Usine électrique (Wavre) ; sur le parking du centre sportif de Limal et, à Limal encore, sur le parking dit du presbytère (à côté de l’école Escalpade).

Récapitulons: 8 bornes simples et 4 bornes doubles, soit 16 bornes au total.

Toutefois, ce n’est pas la Ville de Wavre qui est derrière tout cela puisque c’est l’inBW qui gérera le marché de concession.

Bruno Masquelier (Écolo) se réjouissait de cette nouvelle et a plaidé pour que le collège demande à l’inBW d’intégrer dans le marché de concession un critère relatif à la part de l’énergie renouvelable consacrée à ces recharges. "Pensez-vous pouvoir intervenir auprès de l’inBW pour que cela soit reflété dans le cahier des charges ?", a-t-il insisté avant de recevoir directement la réponse du collège: il serait plus facile et plus rapide d’envoyer directement un petit courrier à Hadelin de Beer, vice-président de l’inBW, lui-même Écolo.