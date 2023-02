La Basilique ND en ouverture du conseil

Depuis 2017, le dossier avait un peu traîné la patte dans les couloirs de l’administration communale. Mais en 2021, la Basilique avait été inondée. Il a fallu refaire le pavement et certaines boiseries et puis, le 9 janvier dernier, suite à un nouveau rapport d’experts, un arrêté de la bourgmestre interdisait l’accès à la chapelle de la basilique. Le rapport d’experts faisait le détail du piteux état de la charpente qui menace de s’effondrer. Il était donc urgent de sécuriser les lieux et de fermer l’accès à la chapelle tandis que le reste de la basilique est toujours accessible au public. Entretemps, des travaux, pour un montant de 37 150 €, ont été faits pour soulager la vieille charpente. Ces travaux font aussi l’objet d’un autre point de l’ordre du jour du conseil communal qui sera soumis à l’approbation des conseillers wavriens.

Pour en revenir au premier point qui sera évoqué au conseil de ce mardi, et comme il s’agit d’un bâtiment classé, les travaux de rénovation sont subsidiés par l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine). D’ailleurs, le 13 février dernier, en commission du parlement wallon, interpellée par le député André Antoine, la Ministre Valérie de Bue, en charge du patrimoine, a bien confirmé que la basilique était tout à fait éligible aux subsides. Et cela d’autant plus que des réunions entre les autorités wavriennes et l’AWaP avaient déjà eu lieu en novembre 2019, et en février 2020 et que des études, travaux et sondages divers avaient été réalisés pour compléter le dossier de rénovation. Justement ce dossier étant complet, il peut être introduit auprès de l’administration de la ministre de Bue. Avant cela, il sera présenté aux conseillers de Wavre ce mardi soir. Il détaille l’état sanitaire actuel du bâtiment, les travaux d’urgence à réaliser, une première estimation du coût de la rénovation et un probable phasage en fonction de l’octroi du permis et des subsides de l’AWaP.

"Nous espérons que cette rénovation interviendra le plus vite possible, nous a précisé l’échevin des travaux Paul Brasseur. C’est la ferme volonté du Collège, compte tenu de la dégradation du bâtiment. Nous avons déjà pu expliquer cela à la fabrique d’église. Mais cette rénovation dépend du bon aboutissement de la procédure qui est déjà en cours auprès de la Région wallonne pour approuver et financer les travaux, avec en bout de course la signature de la Ministre De Bue pour l’octroi des subsides."

Le montant total estimé de cette rénovation, ainsi qu’une ébauche d’agenda seront communiqués en séance du conseil mais Paul Brasseur ne s’attend pas à un miracle du côté de Basse-Wavre. "Les travaux s’étaleront inévitablement sur plusieurs années, même si nous espérons évidemment faire aboutir un dossier global de rénovation. En déposant un dossier global de rénovation, on ne multipliera pas les démarches auprès de l’AWaP et on évitera surtout de devoir supporter de nouveaux frais, non subsidiés en cas de rénovation en plusieurs phases."