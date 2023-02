Wavre: Emmanuel Proot, nouveau Grand Maître de la royale confrérie du Stofé

Emmanuel Proot, 56 ans, Limalois d’origine et résidant à Basse-Wavre, agent de banque dans la vie civile, époux de Danièle Van de Voorde, épistolière du Stofé, devient donc le nouveau Grand Maître de la confrérie du Stofé, désormais société royale depuis octobre dernier.

Cette fonction, il l’assumera au moins pour les deux prochaines années.

"Et plus si affinités, avance avec humour le nouveau Grand Maître. Il y a un peu plus d’un an Daniel avait annoncé qu’il ne souhaitait plus renouveler son mandat à la tête de notre confrérie. À presque 75 ans, il estimait qu’il était temps de laisser sa place à un plus jeune que lui. Depuis une année, avec Daniel, nous nous contactons tous les jours pour préparer cette succession et déjà préparer nos prochaines activités. Elles sont nombreuses avec notamment l’accueil des nouveaux Wavriens par les autorités communales en avril prochain mais aussi le spectacle du Jeu de Jean et Alice, programmé en mai prochain, où la confrérie joue un rôle important puisqu’elle distribue la tarte au stofé à la fin du spectacle. Sans oublier notre prochain chapitre, le 51e qui se déroulera le 17 septembre prochain, qui demande pas mal de travail de préparation. Daniel Haulotte est persuadé que ce changement n’apportera que du positif à notre confrérie."

Daniel Haulotte passe donc le témoin en toute sérénité lui qui portera désormais le titre de Grand Maître émérite.

Au cours des 16 années de ses mandats, Daniel Haulotte fut de loin le meilleur ambassadeur de la Ville de Wavre et de son stofé dont il a vanté un peu partout en Belgique, en Europe et dans le monde, les qualités gastronomiques.

On retiendra aussi qu’il a contribué largement au mariage de sa confrérie avec celle des Dames du Floc de Gascogne. Enfin, l’Ottintois restera encore actif au sein du monde des confréries gastronomiques en tant que représentant du conseil national et vice-président du conseil européen des confréries (CEUCO). En outre, il assumera encore son mandat de président de l’ASBL du Stofé.