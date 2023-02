L’avocat d’un des quinze prévenus: "Moi-même, je reçois des promotions pour la coke"

Une période bien courte, on en conviendra, mais un trafic juteux puisque, outre les peines de prison requises, la substitute du procureur du Roi Stéphanie Bonté demanda au tribunal d’ordonner la confiscation de 400 000 euros. "Et, pour ce montant, on est très loin de la réalité".

Vous avez découvert ce dossier dans notre édition du 9 février. La précitée le reconnut. "On est dépassé par rapport au trafic de cocaïne. Pensez donc. Pour cette seule bande, cent boulettes vendues par jour, avec des livreurs menacés et mis sous pression !"

Contre ces quatre derniers, elle se borna à réclamer des peines de travail, mais elle fut impitoyable pour ceux qu’elle considère comme les dirigeants d’une association criminelle, des peines de prison ferme, deux de six ans, deux de cinq, deux de quatre.

"Ce ne sont que des exécutants"

L’avocat bruxellois Yannick De Vlaemynck fut le premier à ouvrir le feu, lui qui plaidait pour Bassel H., sur la tête duquel pèse une condamnation à six ans. "Des dirigeants présents dans ce prétoire ? Non. Il y en a au-dessus d’eux. Ils ne sont que des exécutants qui disposent de listings de clients potentiels. On se les refile et certains valent très cher. Moi-même, j’ai reçu des propositions de promotions pour la coke. Mon numéro de téléphone doit se trouver quelque part parmi ceux d’un de mes clients…"

Les autres plaideurs s’insinuèrent dans ce sillon ou plutôt cette brèche ouverte vers la peine de travail. Eux aussi la demandèrent pour leurs clients avec, comme variante la plus souvent choisie, la suspension simple du prononcé pour ne pas gâcher leur avenir. Car il y aurait la volonté de s’amender, de retourner sur les bancs de l’école, de trouver du travail, de ne plus fréquenter le milieu…

Tous les avocats n’étaient pas présents. On entendra avec intérêt les absents le 6 mars car il y va de l’avenir de deux autres dirigeants présumés, Marvin T., qui possédait des armes de guerre, 17 kg de cocaïne, 60 kg de cannabis, 4 000 pilules d’ecstasy et Emmanuel K., chez qui on les a découverts…