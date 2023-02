Très amers, ils ont ramassé leur désarroi en quelques phrases bien senties pour dénoncer des chantiers entamés mais abandonnés.

"Je souhaite à cet individu qu’on lui fasse le même mal que celui qu’il nous a fait", dit l’un. L’autre va surenchérir. "Ma femme et moi habitons dans un garage avec deux filles aux études à cause d’une crapule. Moi, je ne suis pas un arnaqueur, nous avait-il raconté. Il m’a envoyé à Sombreffe chez une de ses clientes qui m’a dit tout le bien qu’elle pensait de lui. J’ai appris plus tard que c’était sa maman. Ils étaient de mèche."

Ces devis furent présentés le 18 mars 2019. Les acomptes furent versés non pas sur le compte de la société Lowcost dont Laurent M., un Limalois âgé aujourd’hui de 46 ans, était le gérant, mais sur son compte personnel.

Lors de l’audience correctionnelle nivelloise du 10 janvier dernier, il prétexta avoir agi sur conseils de son comptable. Il comparaissait comme détenu suite à une condamnation à dix-huit mois de prison rendue le 24 février 2021 par la cour d’appel de Liège pour des faits de même nature.

Outre ces deux faux en écriture, il devait répondre d’aveu tardif de faillite qui tomba le 4 octobre 2021 alors que les difficultés financières de la société remontent, selon le parquet, à mai 2019.

On lui reproche aussi de s’être ménagé un crédit artificiel en percevant des acomptes de 227 000 € alors que sa société n’était pas à même d’effectuer les travaux et qu’il était en litige avec des co-contractants pour 142 000 €.

Cerise sur le gâteau, Laurent M. faisait état d’une fausse qualité d’entrepreneur puisqu’il n'avait pas d’accès à la profession. C’est la seule prévention que son avocat Pierre Deutsch reconnut.

Il plaida l’article 65 de la loi pénale qui prévoit l’absorption d’une peine par celle encourue pour les mêmes faits, en l’occurrence l’arrêt de la cour d’appel de Liège.

La substitute du procureur du roi Olivia Cuylits venait de requérir une peine de deux ans de prison ferme ou un an complémentaire aux dix-huit mois décidés par la cour d'appel, si le tribunal devait suivre l’avocat.

C’est cette dernière peine qu’a prononcée le tribunal qui a ordonné l’interdiction professionnelle pour dix ans à cet homme qui a également été condamné à rembourser les acomptes versés.