En commission du parlement wallon, le député André Antoine (les Engagés) a interrogé la Ministre Valérie de Bue (MR) à ce sujet. "L’année dernière, je vous interpellais concernant la rénovation de la basilique de Basse-Wavre, qui reste toujours nécessaire. Aujourd’hui, il s’agit de sa chapelle qui est en situation d’urgence. Un rapport d’expert évoque l’état d’une ferme qui doit être étayée dès que possible car le risque d’effondrement ou d’affaissement est très élevé. Du reste, la poutre maîtresse de la toiture est pourrie à plus de 75% d’après le rapport. Heureusement, la chasse et les différentes reliques ont été déplacées en lieu sûr dans la basilique afin que le pèlerinage puisse continuer."

Suite à ces constatations, la Ville de Wavre a sécurisé la chapelle en urgence. Ce qu’a confirmé la ministre Valérie de Bue lors de sa réponse. "L’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine) a été contactée par la Ville de Wavre suite aux problèmes rencontrés à la chapelle mariale, a expliqué la ministre. La Ville a immédiatement réalisé les travaux de consolidation nécessaires et a fait procéder à l’étude de la charpente de cette chapelle qui a révélé des problèmes structurels de certains éléments. Grâce à cette consolidation, l’accessibilité aux combles et à la charpente a été grandement facilitée, ce qui était jusque-là très compliqué. Raison pour laquelle la charpente n’avait pas encore pu être analysée par les auteurs de projets dans le cadre du vaste dossier de restauration globale. On a ainsi pu constater qu’une réparation de la toiture, effectuée il y a plusieurs années, a été mal réalisée. Ce qui a entraîné la dégradation des éléments de charpente."

Solide avancée pour le dossier technique

En même temps, des études et travaux préalables, des sondages et essais de sol, une analyse phytosanitaire des bois et des boiseries, ainsi qu’une analyse des enduits intérieurs ont été faits.

Du coup, lors de son interpellation, le député André Antoine s’est montré très pressant envers la ministre du Patrimoine. "Aujourd’hui, dès lors que les études nécessaires ont été réalisées, allez-vous procéder à la rénovation de la basilique de Basse-Wavre et de sa chapelle mariale ? Allez-vous enfin octroyer les subsides espérés pour leurs rénovations ? Un calendrier a-t-il été arrêté ?"

Valérie de Bue a donc évoqué le dossier global de rénovation: "Le dossier a progressé puisque les études ont été réalisées et elles permettront d’alimenter le dossier technique de restauration. Ni la Ville de Wavre, ni l’AWaP ne sont restées inactives sur ce dossier. Mais ce n’est ni mon administration, ni moi-même qui sommes le maître de l’ouvrage. Le dossier administratif et technique doit être bouclé pour pouvoir être approuvé par le comité d’accompagnement dans le cadre de la procédure d’autorisation patrimoniale. Un permis d’urbanisme devra ensuite être obtenu et un marché public de travaux devra être lancé. Ce n’est qu’alors que la Ville de Wavre pourra solliciter les subsides qui relèvent du code du patrimoine", a commenté la ministre de Bue, sans préciser un quelconque agenda, mais en confirmant que, conformément à la réglementation, le dossier de restauration de la basilique est tout à fait éligible aux subsides.