Wavre: un subside de 7,8 millions pour rénover "mieux et plus vite" l’IPES au quai aux Huîtres

Construit en 1965, le bâtiment situé dans le centre de Wavre porte, près de 70 ans plus tard, les stigmates du temps. L’isolation du bâtiment est tout sauf efficiente, en hiver comme en été. Bref, il est urgent de rénover.

La Province du Brabant wallon en a d’ailleurs fait son investissement "phare" de l’année 2023.: 13,41 millions d’euros sont prévus au budget provincial. La Province espérait les subsides du Fonds des bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aujourd’hui promis par le ministre Daerden, mais elle avait déjà fait savoir qu’elle procéderait aux travaux avec ou sans les subsides. Les 7,87 millions sont toutefois plus que bienvenus étant donné la situation financière délicate de la Province.

Le bâtiment n’a jamais été rénové depuis sa construction en 1965 et il arrive aujourd’hui en fin de vie. La décision de rénover l’implantation a donc été prise en 2021 par la Province. Les travaux à réaliser sont nombreux et urgent: installations électriques, isolation, chauffage, façades… Tout est à refaire dans ce bâtiment qui accueille 350 élèves. Les cours devraient être maintenus pendant la durée du chantier.

Le projet initial prévoit de faire migrer le restaurant et ses cuisines au rez-de-chaussée pour les faire gagner en visibilité: les passants pourront avoir une vue directe sur le fleuron de l’IPES.

Un an pour présenter un projet définitif

La Province dispose désormais de maximum 1 an pour soumettre le projet à la FWB dans sa forme définitive et détaillée (plans d’exécution, cahiers des charges, estimations des coûts, etc.). S’il est accepté, la promesse de principe deviendra alors une promesse ferme et la Province pourra organiser la mise en adjudication des travaux. Ceux-ci devraient débuter en 2024, et l’inauguration du bâtiment rénové est espérée pour la rentrée 2026.

"Ce soutien est une reconnaissance de la qualité de ce projet et nous permet d’envisager plus sereinement les investissements dans nos bâtiments scolaires à l’échelle de la province", apprécie Tanguy Stuckens (MR), président du collège provincial.

"Cette subvention nous permettra d’aller plus vite et plus loin"

"Cette subvention nous permettra d’avancer plus vite et d’aller plus loin dans le type de rénovation que nous souhaitons mener, ajoute le député provincial Marc Bastin (MR). Nous voulons un projet exemplaire en termes de performance énergétique du bâtiment, une nécessité vu le contexte actuel".

"Bien évidemment, notre administration provinciale doit encore valider les différentes phases avant d’atteindre l’exécution des travaux, conclut la députée provinciale en charge de l’Enseignement, Isabelle Evrard (PS). Il s’agit là, d’une première étape d’un projet d’envergure pour notre enseignement qui demeure l’une de nos priorités."