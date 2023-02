"Une vague de 18m de haut": Aqualibi annonce quatre nouveaux toboggans "uniques dans le Benelux"

Dès décembre 2023, Aqualibi accueillera une grande extension qui consiste principalement en la création d’une nouvelle tour contenant 4 toboggans aquatiques innovants. Coût global du projet: 30 millions d’euros.

Cette extension de près de 1.000m² du parc aquatique, annoncée en septembre dernier, sera articulée autour d’une nouvelle tour, d’environ 25 m de haut, d’où démarrera "un ensemble de toboggans aquatiques uniques au Benelux et même en Europe".

Les responsables d’Aqualibi vendent "quatre nouvelles expériences allant de compétitions de glissades côte à côte en bouées ou en tapis, en passant par une aventure tourbillonnante dans un grand entonnoir, jusqu’à la poussée d’adrénaline lors d’une propulsion vertigineuse dans une vague de 18m de haut."

Dans un second temps, le parc ouvrira également un jardin tropical extérieur aménagé comme espace de détente et de restauration.

Nous sommes très enthousiastes de pouvoir annoncer un tel investissement pour notre parc aquatique ! ​ Un des quatre toboggans permettra des duels de glissades en bouées avec des remontées à grande vitesse grâce à une technologie de propulsion par jet d’eau. "Ce nouveau projet s’aligne parfaitement dans notre ambition de renforcer notre position en tant que parc aquatique de référence en Belgique proposant une offre riche en sensations pour un public de tout âge", s’enthousiasme ​Jean-Christophe Parent, directeur général Walibi Belgium-Aqualibi.

Ouverture pendant les congés de carnaval

Une première phase des travaux s’achèvera dans quelques jours, le 17 février prochain. Les visiteurs pourront donc profiter du parc aquatique lors des vacances de carnaval du 18 février au 5 mars prochain.

Les travaux qui ont été effectués lors de cette première partie du chantier ont surtout trait à l’enveloppe du parc aquatique, notamment au niveau de l’isolation. Un toboggan, le zap, qui se situait à côté du Rapido a été enlevé. Pour la nouvelle tour, point de départ des quatre toboggans "uniques", il faudra attendre la fin de la deuxième séquence du chantier, en décembre 2023.

Ce sera moins spectaculaire mais environ la moitié du budget d’investissement est allouée, d’une part, à l’efficacité énergique du parc aquatique et, d’autre part, à la décarbonation des usages restants. Depuis le début de l’année, plusieurs travaux de rénovation sont menés afin de réaliser d’importants gains énergétiques, notamment en renforçant l’isolation et en améliorant les systèmes de chauffage. Walibi va aussi installer un parc de panneaux photovoltaïques d’une superficie de plus de deux terrains de foot (15 700 m²) au niveau du parking du personnel, multipliant par quatre la production générée par les installations de panneaux photovoltaïques existantes. L’énergie ainsi fournie sera utilisée pour le fonctionnement de l’Aqualibi.