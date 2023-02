En pleine période d’inscriptions, la disparition de 79 places en 1re secondaire préoccupe en Brabant wallon

Puisque nous sommes en peine période d’inscriptions, la députée Stéphanie Cortisse (MR) et le député André Antoine (LE) ont interrogé la ministre l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS) sur le sujet.

Le député Antoine s’est dit inquiet de voir le nombre de places diminuer dans des écoles déjà complètes en Brabant wallon: "la diminution des places disponibles dans les écoles réputées complètes va accentuer les tensions et le stress des parents qui veulent inscrire leur enfant dans ces écoles."

Alors que les inscriptions en première secondaire sont en cours, le député perwézien a voulu savoir "quelles initiatives (ont été) mises en place afin d’éviter une liste d’attente comparable à celle de septembre 2022 ? Combien de places espère-t-on ouvrir à la rentrée 2023 en BW ? Va-t-on, à nouveau, louer des bureaux pour les aménager en classe dans les écoles qui ont des listes d’attente ? Quel budget prévoit-on à cette opération ? Quels sont les réseaux et les écoles qui vont bénéficier de cette formule et surtout, au total, combien de places seront présentées en Brabant wallon ?"

La ministre Désir lui a rappelé les nouveautés du décret inscriptions pour 2023: "En particulier celles relatives aux écoles présumées incomplètes, d’autant que depuis cette année, la troisième condition pour qu’une école puisse être présumée incomplète a été adaptée. Le nombre de places déclaré pour l’année scolaire 2023-2024 doit désormais être supérieur au nombre maximum de demandes reçues au cours des trois périodes d’inscription précédentes."

"Plus de la moitié des écoles sont présumées incomplètes"

Alors que cette condition se focalisait auparavant sur les places déclarées par les écoles, elle est maintenant centrée sur le nombre de demandes enregistrées au cours des périodes d’inscription précédentes. "Cette modification a donc permis de répondre davantage à la réalité d’inscription des écoles et de permettre à plus d’entre elles de répondre à l’ensemble des conditions."

En 2022, pour Bruxelles et le Brabant wallon, 169 implantations étaient présumées incomplètes. "Cette année, on constate que le nombre d’implantations présumées incomplètes s’élève à 253, soit 84 de plus. Plus de 50% des écoles sont donc présumées incomplètes pour la période d’inscription qui vient de s’ouvrir."

Dans ces écoles, les enfants pourront être inscrits immédiatement. Ils ne devront donc pas, pas plus que leurs parents, attendre le courrier de la Ciri les informant de leur inscription ou non.

79 places en moins

S’il y a plus d’écoles présumées incomplètes, le député Antoine s’inquiétait néanmoins d’une diminution du nombre de places disponibles. Une diminution confirmée par la ministre de l’Éducation: "En Brabant wallon, le nombre de places déclarées est de 4799. Cela représente 79 places en moins par rapport à 2022. Après analyse, il apparaît que de nombreuses écoles ont déclaré un nombre de places en se basant davantage sur le nombre de demandes reçues les années précédentes. Depuis cette année, dans l’application COGI qui permet de gérer les inscriptions en 1re année commune, les écoles ont accès à un historique du nombre places déclarées et du nombre de demandes reçues durant la période d’inscription ces trois dernières années. Cet historique pourrait donc expliquer, en partie, la diminution de places."

Il n’y a pas lieu de paniquer: une importante partie de ces places ont disparu dans des établissements qui n’étaient pas complets, explique Caroline Désir. "Dans 75% des cas de diminutions de places, celles-ci ne devraient pas avoir d’impact sur la période d’inscription puisqu’il s’agit d’écoles qui devraient pouvoir absorber relativement aisément le nombre de demandes d’inscription en comparaison au taux de complétude des années précédentes."

Huit écoles ont réduit leur offre en Brabant wallon

La ministre n’écarte toutefois pas d’un revers de la main l’apparition d’une certaine tension en Brabant wallon où, inévitablement, un certain nombre d’écoles seront complètes à la fin de la période d’inscription: "Sur les 117 implantations qui ont diminué leur nombre de places, 8 écoles se situent en Brabant wallon. La situation pourrait donc être un peu plus tendue dans ces écoles. Néanmoins, il n’y a pas lieu actuellement d’envisager de stratégie particulière, même si mon collègue Frédéric Daerden dispose toujours de moyens pour favoriser la création rapide de places."