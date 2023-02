Un contrôle de police sur la E411 à Wavre permet la mise à jour d’un important trafic de cocaïne

Ce dossier s’ouvre suite à un contrôle de police effectué le 22 juin 2021 sur la E 411 à Wavre. Matheus M., le conducteur qui s’avérera être un simple livreur contre lequel 180 heures de travail ont été requises, a sur lui 930 euros et 60 pacsons de cocaïne. Un peu beaucoup pour une consommation personnelle.

17 kg de cocaïne, 60 kg de cannabis, 4 000 pilules d’ecstasy

Le GSM est saisi et exploité. Apparaissent des numéros de téléphone qui seront l’objet d’écoutes dans lesquelles conversent des acheteurs et des livreurs ainsi que les dirigeants d’un trafic aux tentacules multiples.

Pour vous en donner l’ampleur, sachez que le réquisitoire de confiscation porte sur 400 000 euros ( "et on est très loin de la réalité", dira l’organe du parquet) et qu’une perquisition opérée en novembre 2021 dans l’appartement d’un des étudiants de l’ULB permit de mettre la main sur 17 kg de cocaïne, 60 kg de cannabis, 4 000 pilules d’ecstasy. Ensemble, ils représentent quelque 2,5 millions d’euros !

Le dossier est en béton. Des conversations où les interlocuteurs parlent librement du trafic, des photos de livreurs et d’encaisseurs d’enveloppes prises dans des cafés de la capitale, des livreurs sous pressions et menaces car, une fois arrêtés et l’argent confisqué, ils doivent le "rembourser" aux dirigeants de la centrale, des aveux avec comme seule contestation la durée de la période infractionnelle. Quelques mois, quelques semaines, parfois quelques jours.

Des armes de guerre

Les têtes, ce sont Basel H. et Marvin T. contre qui six ans ont été requis avec amende de 30 000 euros. Ce dernier possédait des armes de guerre parfois modifiées qu’il alla déposer dans "la planque de Sarah M.", laquelle commença par jouer l’innocente en affirmant n’être au courant de rien. Deux ans ont été demandés à son encontre.

Cinq ans de taule et 24 000 euros d’amende devraient frapper Youssef H. et Emanuel K. dans le kot duquel les enquêteurs découvrirent la "quantité astronomique" de stupéfiants qui, selon eux, venaient de Marvin T., lequel était détenu à Paris.

Deux autres peines de quatre ans, une de trois ans et une de deux ans ont également été épinglées par l’organe du parquet.

Rendez-vous le 20 février.