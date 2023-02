Formellement, c’est bien l’assemblée générale de l’APW, réunie ce 31 janvier à Namur, qui a validé le choix de Tanguy Stuckens.

"Je compte travailler avec l’ensemble des acteurs politiques et administratifs afin d’évoquer, sans tabou, la réalité des Provinces et leur rôle actuel et futur dans le paysage institutionnel belge", a déclaré Tanguy Stuckens lors de cette assemblée générale.

L’APW regroupe les cinq provinces wallonnes afin d’établir des groupes de travails dans les domaines d’intérêt provincial, partager sur les questions générales relatives au statut des provinces, et développer des actions de communication pour faire mieux connaitre les provinces.