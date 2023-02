L’art ancien tutoie le contemporain au 14e Art à Wavre

Jusqu’au 28 février, les samedis et dimanches, de 14 à 17 h, et les jeudis et vendredis aux mêmes horaires, le galerie Espace 14e Art installée au 14 de la rue Lambert Fortune propose une exposition, un peu dans le prolongement du salon des antiquaires, la Fine Art Fair qui aura lieu du 9 au 12 février à La Sucrerie de Wavre. En effet, cette exposition particulière propose, grâce à un panel assez impressionnant d’une bonne centaine d’œuvres diverses, de mettre en dialogue l’art ancien et l’art contemporain. "L’exposition permet tout simplement de faire le parallèle entre, par exemple, une nature morte peinte par un artiste du XVIIe siècle et une nature morte peinte par un artiste contemporain, explique Pascal Mulpas qui a mis sur pied cette exposition qui vise un public très large. Selon les époques, les techniques sont évidemment différentes, de même que l’esprit de l’époque que reflète l’œuvre. La visite est libre mais elle peut aussi être commentée et guidée. À ce titre, nous avons déjà quelques établissements scolaires qui ont programmé une visite." Et c’est l’occasion de voir ou revoir quelques œuvres d’artistes contemporains comme l’artiste peintre Corinne Brisset, ou quelques pièces du regretté René Julien et d’apprécier le coup de pinceau de Robert Delval.