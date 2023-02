Deux acheteuses de l'émission "Affaire conclue" pour le premier Salon d'Art et d'Antiquités de Wavre

L’art ancien, l’art moderne et l’art contemporain y seront mis en scène dans l’atmosphère intime et chaleureuse de ce nouvel espace dédié à la culture.

Parmi les exposants, deux expertes bien connues du public de l’émission télévisée française "Affaire conclue", présentée par Sophie Davant. Il s’agit d’Alexandra Morel, experte du vintage en tout genre, et d’Aurore Morisse qui représentera l’Aurore Morisse Gallery, dont l’univers de prédilection est l’art moderne et le mobilier.

Citons encore la présence de la Galerie 14e Art de Pascal Mulpas (Wavre), ainsi que des spécialistes de bronzes, de meubles anglais, de porcelaines, bijoux anciens, peintures, tapisseries, art asiatique, design, art déco et art nouveau, etc. Toutes les époques et presque tous les styles seront représentés. Deux experts seront à la disposition des acheteurs. Un lunch bar et un salon de thé seront installés au cœur du salon.

En pratique, le salon se tiendra le jeudi 9 février de 14h à 22 h. Sur invitation: nocturne de 19h à 22 h. Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 février: de 11 à 19 h. Prix d’entrée: 10 €

fr.wavrefineart.com.