Le Wild adventure festival revient à La Sucrerie à Wavre

"Le bilan de la première édition, qui comptait trois soirées, fut excellent même si l’affluence a été inférieure à nos pronostics. Mais nous étions toujours en période Covid", explique Alexandre Homez, co-organisateur du festival avec Pierre-Yves Martens.

Ils ont donc décidé de remettre le couvert, sur deux soirées cette fois. "Nous sommes aussi en discussion avec les autorités communales pour organiser une après-midi pédagogique le 9 mars."

L’idée, lors de cet après-midi, est de projeter Les Rêves ne meurent jamais, documentaire sur le thème du rêve mais surtout sur ces personnes qui réalisent le leur, à l’image du skipper français Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe, tour du monde à la voile sans assistance ni escale et fil conducteur du film.

Au programme

Au niveau du programme, l’affiche est une nouvelle fois variée. Certaines projections seront aussi suivies d’échange avec les protagonistes des documentaires.

Le jeudi, dès 19 h, Des Ailes pour la planète revient sur le projet de l’ingénieur Jean-Baptiste Loiselet qui a réalisé un tour de France avec un planeur solaire.

Suivra L’Aventure de Marianne Chaud qui raconte la rencontre de cette anthropologue française avec des migrants africains qui tentent de passer la frontière franco-italienne par les cols de montagne. Le film a obtenu le Grand Prix du festival 2022 de l’Aventure de La Rochelle.

Into the White parle de six amis qui sont partis en Laponie finlandaise pour parcourir 300 kilomètres en autonomie avec des chiens de traîneau.

La soirée se terminera avec Le Diamant des Alpes, documentaire sur trois amis partis pour un road trip à vélo afin de skier les montagnes de 4000 mètres des Alpes suisses.

Le vendredi, dès 19 h, Yukon, un rêve blanc, un document sur le photographe animalier Jérémie Villet parti dans cette contrée sauvage du Nord de l’Amérique avec l’espoir de saisir la chèvre des montagnes. Le film a reçu la Toison d’or du film d’aventure à Dijon.

Place ensuite au Retour par le Nord qui met en scène Aline Flamant et Damien Denoël, skipper à l’Ulyc, le club de voile de Louvain-la-Neuve, qui ont parcouru l’Atlantique pour sensibiliser à la pollution au plastique des océans. Le documentaire a obtenu le prix du public du festival Into the Blue 2022.

Enfin, Félix et Chépa relate l’aventure de Félix Billey qui, pendant ses études d’ingénieur sur bois, a construit un canoë-vélo avec lequel il parcourt les routes de France et de Suisse. Le film a reçu le prix spécial du jury au festival 2022 de l’Aventure de La Rochelle.

Le lieu de projection ayant une capacité de 250 places, les organisateurs espèrent faire salle comble, soit attirer 500 personnes sur les deux soirs, voire 750 si l’après-midi pédagogique se tient.

Le festival s’exporte à Bruxelles

Le festival ne sera pas fini pour autant après sa tenue à Wavre, puisqu’il se dédouble avec deux soirées organisées les jeudi 16 et vendredi 17 mars au Wolubilis. Les organisateurs ont en effet constaté que les Bruxellois n’étaient pas venus à Wavre pour la première édition du festival. Ils ont donc décidé d’aller vers eux. "On connaît bien le centre culturel de Woluwe-Saint-Lambert puisqu’on y organise depuis 2016 le festival du film de mer, Into the Blue."

La programmation est en grande partie similaire à celle de Wavre: le jeudi, Les rêves ne meurent jamais, Into the White et Le diamant des Alpes et, le vendredi, L’Aventure, Yukon, un rêve blanc et F élix et Chépa.

22 €/soirée, 16 € pour les étudiants, 35 € pour les deux soirées à Wavre ; 22 €/soirée ou pass à 35 € à Woluwe-Saint-Lambert. www.wildfilmfestival.be.