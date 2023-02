Clara Lassaux favorite au titre national

Un titre de championne de Belgique en simple après lequel la Limaloise court depuis quelques années. "C’est un objectif que je vise depuis un petit temps déjà, je me suis déjà inclinée trois fois en finale. J’avais à chaque fois livré de bons matchs mais Lianne était trop forte. En son absence, j’espère pouvoir prendre sa succession. C’est vraiment une compétition qui me tient à cœur, encore plus cette année puisque ces championnats de Belgique sont organisés tout près de chez moi."

Pour s’offrir ce sacre national, Clara Lassaux sait quel chemin elle devra emprunter. "Le plus important sera d’être constante, de ne pas partir trop confiante et de jouer chaque match comme s’il s’agissait d’une finale. Je sais que le niveau sera assez relevé."

Des adversaires qu’elle connaît par cœur. Avantage ou inconvénient ? "Nous ne sommes pas si nombreuses que ça, du coup on se connaît très bien. Lors de mon premier tour, je jouerai une fille que je connais mais que je n’ai jamais affrontée. C’est un avantage de bien connaître mes adversaires mais cela veut aussi dire qu’elles me connaissent bien."

La préparation de Clara a été moins intense que d’habitude, elle qui s’est concentrée sur ses examens. "Après le blocus et la session d’examens que je viens de finir, il s’agit de ma première semaine consacrée à 100 % au badminton. Je ne suis pas préparée à 100 % mais je sens que cette compétition va me faire du bien après ces semaines intenses."

Objectif: entrer dans le Top 100 mondial

L’occasion de débuter 2023 de la meilleure des manières. Une année qu’elle espère pleine de succès. "Cette année, j’aimerais rentrer dans le Top 100 mondial et atteindre régulièrement les quarts de finale des tournois internationaux. Cette année doit me permettre de passer un cap."

Il faut toutefois bien gérer le passage entre les catégories jeunes et adultes. "Quand vous êtes habituée aux finales chez les jeunes et que vous sortez au premier tour d’une compétition adulte, c’est assez frustrant. C’est quelque chose que j’ai dû apprendre à gérer mais je suis confiante car je vois une progression dans mon jeu. Je dois désormais gagner en régularité."