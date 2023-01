La chorégraphie des jumelles Andréa et Géraldine a séduit le public de « The Dancer »

Parmi les dix candidats qui se présentaient à l’émission The Dancer ce mardi soir à la RTBF, un duo de demoiselles wavriennes, Andréa et Géraldine (19 ans), qui sont sœurs jumelles. "Il y a une réelle connexion entre nous, et encore plus maintenant que la danse nous a rapprochées. Nous avons les mêmes goûts, les mêmes amis, nous étions dans la même classe en secondaire à Basse-Wavre, nous dormons dans la même chambre, on s’habille de la même façon et nous comptons plus de 20 000 followers sur Instagram et les réseaux sociaux."