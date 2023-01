Recruter des ouvriers et les former, deux des défis majeurs du secteur de la construction

"Nous avons fusionné le Brabant wallon et Namur pour être plus forts, précise Stéphane Kaye, le président d’Embuild Namur - Brabant wallon. Ensemble, on représente 1 500 entrepreneurs actifs dans le secteur de la construction. Tous les corps de métiers y sont représentés."

De gauche à droite, Emmanuel Percy, Thomas Scorier (président national Embuild), Willy Borsus, Charles Misonne et Stéphane Kaye, respectivement directeur général et président d’Embuild Namur - Brabant wallon. ©Amiral.be

Le changement de nom traduit aussi les évolutions qu’a connues le secteur, qui se veut plus innovant et durable, ainsi que les domaines d’activité désormais plus larges que couvre la fédération.

"Oui, le secteur de la construction ne cesse d’innover et quand on reçoit un ministre, on lui fait part des difficultés qu’engendrent les innovations en matière de formation notamment. On espère toujours avoir davantage de soutien de la part des autorités dans le cadre des travaux publics, dans la simplification des aides à l’emploi… Pour ce qui est de la formation par exemple, nous avons décidé de l’organiser nous-mêmes et de la faire en interne pour répondre au mieux aux demandes des entreprises…"

Car si le travail ne manque pas – le président évoque des carnets de commandes pour 2023 relativement bons –, les difficultés ne sont pas minces.

"Si la construction est actuellement confrontée aux problèmes liés à la forte augmentation des prix des matériaux et de l’énergie et à l’allongement des délais de livraison, elle devrait afficher des taux de croissance de plus de 2% en 2022", disait même en septembre dernier Niko Demeester, administrateur délégué d’Embuild.

Obligé d’appliquer des clauses de révision

Stpéhane Kaye, le président d’Embuild Namur-Brabant wallon. ©Amiral.be-

Une croissance due en partie à l’argent débloqué par l’Union européenne pour la relance et à la reconstruction en Wallonie après les inondations de l’été 2021.

"Le coût de l’acier et du bois se stabilisent, mais pour tous les produits transformés, qui ont besoin d’énergie comme le ciment, les tuiles, les briques… c’est la catastrophe, insiste Stéphane Kaye. On est obligé d’appliquer des clauses de révision car les prix changent tous les jours et ça freine les gens qui ont, eux, des budgets à ne pas dépasser très précis. Je construis des maisons pour lesquelles on a prévu un budget de 350 000 € et dont le prix peut monter jusqu’à 380 000 € en fonction des révisions."

L’autre grosse difficulté rencontrée par le secteur de la construction, c’est la pénurie de personnel.

"Là, c’est plus que jamais d’actualité. On ne cesse de faire des campagnes de sensibilisation mais c’est très difficile d’attirer les jeunes vers les métiers de la construction. Se lever à 5h du matin, travailler dans le froid ou sous les grosses chaleurs de l’été, ce n’est pas évident."

« Quand tu trouves un ouvrier, c’est même un coup de bol »

Responsable d’une entreprise générale de construction basée à Grez-Doiceau, Stéphane Kaye vit cette pénurie sur le terrain: "Il y a plus ou moins dix ans, j’avais toujours 21 ouvriers. Il ne m’en reste plus que cinq aujourd’hui et même si le travail ne manque pas, je n’en trouve pas, absolument pas. Quand tu trouves un ouvrier, c’est même un coup de bol…"

Si la soirée de mercredi a permis de faire passer certains messages au ministre régional de l’Économie, elle a surtout permis aux membres d’Embuild Namr - Brabant wallon de se retrouver, de faire connaissance, d’échanger: "C’est aussi du réseautage et puis, ça permet de mettre en avant de nouveaux partenaires de la confédération", conclut Stéphane Kaye qui cédera la présidence à la Namuroise Delphine Hallaux en avril prochain.

Le secteur de la construction représente 5,5% du PIB et génère 23 milliards d’euros de valeur ajoutée en Belgique. Il emploie 217 400 personnes et a créé 1 000 emplois supplémentaires par an au cours des 20 dernières années. Il compte 81 500 indépendants et 121 000 entreprises.