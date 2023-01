Si la Coupe du monde coorganisée par les Pays-Bas et la Belgique se tiendra en 2026, le timing reste serré pour procéder à la rénovation du stade wavrien qui devrait être prêt dès 2024. Le terrain doit être praticable à l’été 2024 afin de pouvoir accueillir les délégations étrangères qui viendront s’y entraîner en vue de la Coupe du monde 2026. "Ça va être “scherp” mais pas impossible si tout le monde met de la bonne volonté", note le député Olivier Maroy (MR) qui a interrogé le ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR), ce mardi au parlement.

La cité du Maca pourrait, en outre, servir de camp de base à l’une ou l’autre équipe participant aux Jeux olympiques de Paris.

Bref, il n’y a plus de temps à perdre. Le ministre Dolimont en est bien conscient: "Des réunions hebdomadaires se tiennent entre les différents acteurs. L’objectif de ces réunions régulières est évidemment de prendre des décisions rapidement".

Les travaux devraient commencer en septembre 2023, a déclaré le ministre Dolimont: "Un calendrier prévisionnel m’a été présenté. Le lancement du cahier spécial des charges du marché serait prévu fin mars. La Régie (communale autonome) prévoit, par ailleurs, de faire débuter les travaux en septembre 2023".

Ces travaux se présentent, pour plus de facilité dans la soumission des marchés, en deux lots. Le premier concerne la rénovation et l’extension de la tribune existante ; le second a trait à l’installation du terrain, l’éclairage et la construction de la nouvelle tribune.

La Loterie nationale pour alléger la note ?

Le ministre Dolimont, en répondant au député Olivier Maroy (MR), est aussi revenu sur le financement des travaux dont on ignore encore précisément le coût total. "La Régie doit calculer le coût total de l’investissement, en ce compris les honoraires. De ce coût seront déduits les subsides à percevoir des différents partenaires. Une fois le solde connu, la Régie souscrira à un emprunt pour couvrir ce solde. En échange de la mise à disposition du stade et du terrain, pendant une durée de 25 ans, la fédération de hockey, paiera mensuellement les sommes dues pour le financement, amortissement du capital et intérêts. Ce qui représentera une opération blanche pour la Ville de Wavre. Il faut noter que la Régie ne connaît pas, à ce jour, le montant de l’emprunt." On parle de 6 millions d’euros. Le ministre espère toutefois décrocher un subside de la Loterie nationale pour alléger l’addition.

Les charges d’exploitation du stade seront partagées par la fédération et le club local de hockey, le Lara, qui utilisera le terrain.