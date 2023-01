Les parkings et les aménagements extérieurs de l’aire située dans le sens Bruxelles-Namur doivent encore être achevés. Ce devrait être fait avant l’été. Quand ils seront terminés, les deux aires compteront ensemble 42 places supplémentaires destinées aux poids lourds.

Sur cette vue aérienne, on constate la proximité entre l’aire d’autoroute et le clos des Éclaireurs (à gauche). On aperçoit également le château d’eau "boule" situé à une centaine de mètres du pont enjambant l’E411.

De l’autre côté de l’autoroute, l’école Le Verseau, voisine de l’aire de repos, accueille les élèves du fondamental et du secondaire.