Wavre : des sciences amusantes, une semaine ou plus

La participation est le maître mot de cette Semaine des sciences amusantes. En effet, non seulement cette organisation implique les têtes blondes du primaire, mais surtout, elle demande aux élèves des 4e, 5e et 6e de travailler avec les plus jeunes.

"Nous, les professeurs, nous nous contentons de superviser les labos qui sont donnés par nos étudiants du secondaire, précise Marc Merlin, professeur d’informatique à l’IPES. Et franchement, ils font ça magnifiquement bien. Ils sont toujours hyper-sérieux. J’adorerais que tous mes cours se déroulent avec des élèves aussi motivés et concentrés", sourit-il.

Sur le thème de l’Égypte

Depuis ce lundi, les élèves de 4e, 5e et 6e de Technicien chimiste, Sciences appliquées et Sciences informatiques de l’IPES animent différents ateliers en biologie, chimie, physique et informatique. Cette année, la formule choisie est celle d’un escape game sur le thème de l’Égypte ancienne.

"Dans chacun des quatre labos, ils doivent résoudre une énigme. Par exemple, en informatique, cela permet de leur apprendre les rudiments de la programmation pour faire avancer un petit robot", poursuit Marc Merlin.

Le but avoué de cette Semaine des sciences amusantes est double: d’une part, intéresser les jeunes le plus largement possible aux sciences dont on sait qu’elles sont actuellement la base de nombreuses formations à des métiers en pénurie ; d’autre part, leur faire connaître l’établissement d’enseignement provincial de Wavre qui compte actuellement une soixantaine d’élèves en technique de transition, dans ces matières.

"Ils sont souvent convaincus que les sciences sont utiles mais les jeunes et, malheureusement surtout les filles, redoutent les maths. Et d’année en année, les inscriptions augmentent légèrement mais pas significativement."

Toute la semaine durant, des groupes se succéderont sur le site de l’avenue Bohy. Ils ont 2 heures pour percer le secret de la pyramide du pharaon Ipénathon, fils du grand Néphertipes…