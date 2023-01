Le retour de l’expo de l’Aéro Club de Wavre : montrer de beaux modèles et recruter des jeunes

Entrée gratuite

Elle aura lieu à l’hôtel de ville de Wavre, les 4 et 5 février de 9 à 17 h. Outre l’exposition de très nombreux modèles, une bourse d’échange accueillera les visiteurs.

"Nous sommes très heureux de pouvoir de nouveau accueillir le public et cela fait presque 3 ans que nous attendons cela. Nous sommes aussi très fiers de pourvoir dire que notre bourse qui complète notre exposition est la plus grande de Belgique, assure le président de l’ACW. Dans la salle des fêtes nous exposerons les plus beaux modèles volants radio-commandés venant de toute la Belgique avec quelques reproductions très fidèles, donc des très gros modèles mais aussi des modèles plus petits. il y aura des avions en mousse, des jets, un stand avec un simulateur de vol et aussi un stand avec des imprimantes 3D."

L’entrée à l’exposition est gratuite et le club met toute son énergie pour proposer de la petite restauration et un bar pour faire de cette visite un moment très agréable.

"Cette exposition est très importante pour le club. Nous investissons la moitié de nos bénéfices de l’exposition pour organiser un concours richement doté pour faire venir les meilleurs modélistes de Belgique pour exposer leur modèle. Certains modèles demandent des milliers d’heures de travail. Certains sont lauréats de compétitions internationales. Il y a vraiment de la qualité. Notre objectif est évidemment de nous faire connaître auprès d’un jeune public. Nous aurons d’ailleurs un stand qui expliquera qu’il est possible aujourd’hui de se lancer dans l’aéromodélisme avec un budget modeste."