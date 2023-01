La Nivelloise Véronique Vandegoor rempile pour quatre ans à la tête de DéFI Brabant wallon

DéFI Brabant wallon tenait son assemblée générale dimanche matin dans ses locaux wavriens. À l’ordre du jour, le renouvellement du mandat de Véronique Vandegoor à la présidence de la fédération provinciale. La Nivelloise a été reconduite pour un nouveau mandat de quatre ans: "Nous avons modifié les statuts, le mandat est maintenant de quatre et non plus de trois ans", explique Véronique Vandegoor. Sébastien Willems, de Braine-le-Château, assurera la vice-présidence.