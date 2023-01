Un nouveau site internet pour attirer de nouveaux membres au CHAW

"Il fallait moderniser le site pour pouvoir sauvegarder nos documents et nous l’avons fait avec le concours du cabinet de conseil Junior Consulting Louvain, une entreprise rattachée à l’Université catholique de Louvain, explique Jérôme Graff, assistant administratif du CHAW qui va s’atteler à maintenir le site à jour. Les documents présents dans les collections du CHAW sont souvent uniques, très détaillés, et donc indispensables lorsque l’on effectue une étude familiale ou historique au sens large."

Le site est donc désormais plus moderne et surtout plus pratique vu que toute la documentation dont dispose le CHAW reste évidemment accessible et "est dorénavant plus facile à trouver car la recherche se fait par mots-clés", poursuit Jérôme Graff.

Une fois que vous avez rentré un mot-clé, le moteur de recherche scanne les 35 000 pages qui répertorient toutes les archives, livres, journaux, photos, articles scientifiques, dossiers généalogiques, etc.

« Permettre à tous de franchir le pas »

Quand les utilisateurs ont trouvé le document, il leur suffit d’adresser une demande de consultation dans les bureaux du cercle à Wavre. Le CHAW et son site internet veulent favoriser le partage d’informations en lien avec le passé du Brabant wallon, et naturellement, des hommes et des femmes qui y vivent.

"L’idée, c’est de permettre à tous de franchir le pas car on sait que des gens ont parfois du mal à frapper à notre porte. On accueille tout le monde et oui, on cherche toujours à faire plus de membres car nous fonctionnons sur la base de cotisations privées et de subventions publiques. Ceux qui se font membres pour avoir accès à nos documents, les consulter ou les emprunter, recevront aussi “Wavriensia” (NDLR: la revue bimestrielle du CHAW dont l’objectif est de promouvoir la culture, l’histoire, l’archéologie et le folklore de la région de Wavre et du Brabant wallon) ."

Le 16 décembre dernier, la conférence de l’historien Joseph Tordoir, président du CHAW, sur Les heures sanglantes du rexisme à Wavre 1942-1944 a rassemblé une petite centaine de personnes à l’hôtel de ville de Wavre. C’est dire l’intérêt que suscitent l’histoire, la généalogie et tout autre document d’archives.

En attendant, après deux numéros consacrés à la libération de Wavre et au rexisme, le dernier numéro de Wavriensia en 2022 s’intéresse notamment à la ferme de Wahenges, à L’Écluse (Beauvechain), qui fut jadis propriété de l’abbaye d’Averbode.

Le CHAW est installé rue Théophile Piat, 26, à 1300 Wavre (010 24 43 77, chaw@skynet.be).