La gare de Wavre sera bientôt à louer

Pour l’avenir du bâtiment de la gare, on en sait un peu plus sur la volonté de la SNCB. Pour rappel, lors d’une réunion avec la SNCB, début 2022, la bourgmestre Françoise Pigeolet avait mis son veto à la démolition du bâtiment envisagée par la SNCB. Comme la volonté communale de conserver la gare n’a pas changé, la SNCB suit d’autres pistes que celle de la destruction ou de la vente du bâtiment.

"Le bâtiment de la gare fait l’objet d’un projet de réaffectation qui sera mené via des concessions avec de la location d’espaces ou une emphytéose avec dans ce cas une exploitation long terme. Le projet est en cours de développement. À ce stade nous ne pouvons pas donner plus de détails sur la destination du bâtiment, nous a indiqué mercredi Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. La SNCB souhaite cependant conserver une salle d’attente pour les voyageurs, des sanitaires publics et deux petits locaux qui doivent permettre de stocker le matériel de nettoyage et le sel de déneigement."

Une gare PMR et intermodale

La SNCB attend de savoir de quoi sera fait exactement le projet d’aménagement de la place Henri Berger porté par la Ville pour la suite à donner à ce projet après les travaux déjà réalisés en 2022 par Infrabel.

De février à mai 2022, les quais des voies 1, 2 et 3 ont été rehaussés, équipés d’abris et de nouveaux bancs, de nouveaux luminaires et d’une nouvelle sonorisation. Un revêtement en asphalte avec des lignes podotactiles, plus facile pour l’entretien car sans différences de niveaux, pour les personnes à mobilité réduite, a été posé et un des deux escaliers débouchant du couloir sous voies a été condamné pour y accueillir un ascenseur. Comme l’objectif de la SNCB est de faire de la gare de Wavre une gare PMR, ce chantier n’était donc qu’un premier pas dans ce sens.

Donc, en coordination avec le TEC et la Ville de Wavre afin d’améliorer encore un peu plus l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) et développer aussi l’intermodalité autour de la gare, le moment est venu d’envisager la suite.

Le parking payant et réservé aux voyageurs SNCB

"Pour les PMR, une rampe d’accès sera prochainement construite, elle ira du parking qui jouxte la gare vers les quais, ajoute la porte-parole de la SNCB. De même, l’ascenseur sera installé du couloir sous voies vers le quai." Et cela devrait être opérationnel en 2024. "Concernant l’intermodalité, un nouveau parking vélos de 70 places, dont 4 pour des vélos cargo, avec contrôle d’accès sera prochainement installé. Par contre à propos du parking à côté de la gare, qui compte 92 places et qui est géré par la SNCB, un projet de rénovation et d’installation de lecteurs de plaque pour accès payant pour les voyageurs SNCB est en cours."

Mais tous ces aménagements sont liés au futur aménagement de la place Henri Berger et donc de la demande de permis qui sera, au mieux, introduite en février. Du coup, du côté de la SNCB et d’Infrabel, on n’ose pas trop avancer un agenda. Ce qui est sûr c’est que la gratuité du parking à côté de la gare vit ses derniers instants.