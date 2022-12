Wavre : bientôt un permis pour la place de la gare ?

Pour rester dans les clous du subside, la Ville devait s’engager dans un processus participatif comme elle l’a déjà fait pour d’autres projets. En juin dernier, quelques citoyens wavriens ont donc pu donner leur avis, lors d’un atelier, sur les futurs aménagements de la place. Un avant-projet des aménagements devait normalement leur être présenté en octobre dernier mais, compte tenu des délais administratifs imposés dans ce dossier, cela n’a pu se faire. Cependant, entre-temps, l’avant-projet, du moins son esquisse bonifiée suite à cet atelier citoyen et aux remarques des services compétents de l’administration communale, a bien été déposé à la Région wallonne.

Si la Région dit oui

La Ville va maintenant pouvoir se lancer dans une étude de faisabilité et une étude des sols – cette dernière permettra sans doute de remettre au jour l’ancien bunker construit à la veille de la Seconde Guerre et qui se trouve ou se trouverait toujours sous la place. En tout cas, cela permettra d’apporter toutes les précisions techniques nécessaires sur le projet avant de déposer une demande de permis. La Région wallonne aura eu le temps d’étudier le projet de verdurisation de la place Henri Berger et pourra remettre, pour le début de l’année, un avis que la Ville espère favorable. Si tel est le cas, une demande de permis sera déposée et une enquête publique pourrait débuter. Mais les Wavriens qui ont participé à ce processus participatif pour l’élaboration du projet de la nouvelle place Henri Berger le découvriront en primeur, au mieux fin février au pire début mars. C’est en tout cas ce qui a été décidé par le collège communal lors de sa dernière réunion de l’année.

D’ici février, le chantier de la gare des bus sera vraiment achevé. Et on en saura un peu plus quant à la vente de la gare des chemins de fer de Wavre qui devrait être actée prochainement.

D’autres projets en lien avec ce projet devraient suivre, notamment en ce qui concerne l’accès au parking SNCB qui jouxte la place Henri Berger et la jonction prévue entre le plateau de la gare et le complexe de la Sucrerie, dont on sait juste que ce sera une passerelle et non un tunnel. De même, un aménagement du parc Houbotte et de ses abords est aussi dans les cartons.