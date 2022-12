Wavre : les feux d’artifice sur la sellette

"Votre question est pertinente", a répondu la bourgmestre, Anne Masson. Et cette question est aussi d’actualité, ajouterons-nous, puisqu’elle fait suite à des feux d’artifice tirés de manière intempestive dans le centre de Wavre lors des récentes festivités footballistiques organisées au Qatar. Et qu’elle arrive au moment des fêtes, à quelques jours du Nouvel An que certains citoyens ne manqueront sans doute pas de saluer d’un feu d’artifice…

« Ils sont interdits mais… »

Anne Masson: "Le règlement de police stipule que les feux d’artifice sont interdits sauf autorisation préalable du collège, mais il est vrai que dans la pratique, cela ne se passe pas comme cela, sauf les rares fois où le collège a approuvé une demande, comme ce fut le cas dernièrement à l’occasion des 40 ans du club de la Raquette et à Walibi."

Anne Masson a souligné qu’il est difficile de localiser l’endroit précis où un feu d’artifice est tiré par des citoyens agissant sans autorisation, que l’arrivée de la police est souvent tardive, et que la saisie de matériel est ainsi assez irréaliste. Et d’ajouter: "Nous avons décidé d’une certaine tolérance récemment, lors du Mondial de football, car interdire les feux d’artifice aurait suscité l’incompréhension du public fêtant la victoire de son équipe fétiche, donc nous avons encadré les choses, sans pour autant verbaliser ou saisir."

La Ville ne tire qu’un seul feu d’artifice, à la Saint-Jean

Pour ce qui est des feux d’artifice communaux, Anne Masson a expliqué que la Ville ne tire qu’un feu par an, au moment de la Saint-Jean, contrairement à de nombreuses autres Communes. "Nous sommes conscients des nuisances que cela provoque, et votre question a suscité le débat en collège car nous sommes attentifs au bien-être animal, nous avons d’ailleurs un échevinat en la matière, a-t-elle ajouté. Un spectacle pyrotechnique coûterait beaucoup plus cher qu’un feu d’artifice, ce n’est donc pas une option. Il existe cependant des feux d’artifice plus silencieux mais qui ne se tirent pas en hauteur, pensons-nous. Nous avons décidé de nous renseigner à ce sujet."

Enfin, la bourgmestre a annoncé qu’un groupe de travail sera mis en place avec Frédéric Vaessen, président du comité des fêtes de Wavre, et quelques membres de l’administration, afin de réaliser ce spectacle de la Saint-Jean dans de meilleures conditions à l’avenir. Si une décision intervient, elle pourrait donc, au mieux, résoudre la question des nuisances provoquées par l’occurrence du feu d’artifice annuel de la Ville.

Le citoyen wavrien restera sans doute un peu sur sa faim puisque les feux d’artifice tirés par des privés, occasionnellement, sans autorisation, le resteront. Tandis que d’autres continueront épisodiquement à être tolérés en plein centre, malgré le règlement de police. Bonne chance pour le 31 !