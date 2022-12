Jogging d’hiver de Wavre : le Chaumontois Romain Paul l’a joué à vive le vent

Ce n’est pas tous les jours, et encore moins le soir, qu’il est possible de courir au cœur de Wavre, dans les rues décorées et illuminées. C’est pourtant ce que le jogging d’hiver de Wavre proposait ce mercredi soir avec une épreuve proposant une ou deux boucles de 4 kilomètres en sillonnant dans tous les sens le centre-ville et ses artères commerçantes. Bon, OK, pour les joggeurs, pas question de longues lignes droites où l’on déroule les longues foulées. Il faut composer avec de multiples relances qui font bien mal aux jambes, mais après tout, quand on participe à une course, cela fait partie du jeu !