Concernant celui de la RCA qui gère la Sucrerie, il est acquis, vu la conjoncture, qu’il sera impossible, sauf miracle, d’atteindre l’équilibre financier. Par ailleurs, on constate que le montant du subside octroyé par la Ville à la Sucrerie passe de 1,175 million (2022) à 1,715 million (2023). "Soit un bon de 46 % alors que l’activité de la Sucrerie n’augmente que de 30 %, a noté le conseiller Bertrand Vosse (CH + ). De la valeur semble se perdre quelque part. Or, la hausse du subside communal est justifiée par l’augmentation des charges de chauffage et d’électricité, l’indexation des salaires et l’augmentation des charges de la dette. Selon nous, il n’est pas normal que Wavre supporte la quasi-totalité de ces augmentations, en particulier lorsque celles-ci sont liées exclusivement à l’activité de la Sucrerie."

Et si le plan prévoit une baisse de l’intervention communale à partir de 2024 pour atteindre 1,5 million d’euros à l’horizon 2027, cette intervention dépassera encore largement les frais généraux de la RCA, principalement liés au remboursement de l’emprunt contracté pour construire le bâtiment.

Stéphane Crusnière, directeur de cette RCA, a rassuré le conseil communal, malgré ce plan d’entreprise pessimiste: "À terme, l’activité de la Sucrerie sera rentable et rapportera même de l’argent. Mais plusieurs crises sont intervenues et nous sommes obligés d’impacter les chiffres de ces différentes crises dans notre plan. Par ailleurs, on ne peut pas impacter la totalité des coûts énergétiques ni la hausse des salaires dans nos tarifs. En compensati on, nous avons donc pris la décision d’augmenter nos tarifs de manière limitée."

Le superflu qui rapporte

Patrick de Longrée, directeur de la programmation de la Sucrerie, a détaillé cette augmentation des tarifs: "La mauvaise surprise, c’est évidemment l’augmentation très subite des coûts de l’énergie et l’indexation des salaires. Ces deux facteurs ont fortement impacté notre plan financier. Nous avons travaillé à trouver un équilibre avec des augmentations des prix qui n’entreront en application que progressivement, au fil des futures réservations et des futures occupations. Cela nous handicape fortement pour une rentabilité plus rapide mais nous allons travailler à un accroissement des services proposés."

En proposant du catering, du parking et d’autres services en plus, cela devrait dégager des meilleures marges. Donc plus de bénéfices et ainsi aider la Sucrerie à faire face aux changements de comportement dans l’événementiel et dans le spectacle.

"Actuellement, nous n’avons toujours pas les tournées de spectacles français parce qu’ils sont en train de terminer toutes les dates de report en France avant de revenir en Belgique, a ajouté Patrick de Longrée. Par ailleurs, dans l’événementiel, avec la crise, les entreprises dépensent de moins en moins d’argent superflu. Or, le superflu, c’est ce qui rapportait à la Sucrerie. De plus, nos clients font triste mine quand on leur annonce l’augmentation de nos tarifs qui avoisine quand même les 25 % d’un coup. J’espère que dans le courant de 2023 on pourra envisager une année 2024 meilleure que celle que nous avons prévue dans le plan." Bref, avec ce plan financier, la patience reste de mise.