« Il faudra plus de fermeté en 2023, si on veut garder la même fiscalité »

Selon Anne Masson, il va falloir attendre un ou deux ans pour que les finances communales se portent mieux. En attendant, pas question de toucher à la fiscalité: "Les effets de l’indexation sur les recettes communales seront ressentis avec un effet retard d’un ou deux ans. Après, elle sera en adéquation. En attendant, il y a un décalage entre les deux. Et il faudra attendre 2025 pour avoir une année avec un budget plus facile à boucler. Mais il est difficile de calculer cela avec précision. Nous espérons d’ailleurs – avec d’autres bourgmestres – obtenir un meilleur accompagnement de la Région car nous manquons de données en amont pour pouvoir prévoir. Or, gouverner c’est prévoir… Mais donc, je confirme que nous ne voulons pas ajouter de la difficulté et de la souffrance aux Wavriens qui souffrent déjà de la crise de l’énergie", a assuré la bourgmestre, après avoir dépeint les chiffres clés du budget 2023 comme formant "un tableau bien sombre".

14 mois d’IPP: la manne céleste

Du côté du CPAS, c’est la même chanson: sa présidente, Carine Hermal, a présenté un budget sauvé par la dotation de la Ville revue à la hausse à hauteur de 2,5 millions d’euros, ce qui amène l’intervention communale à 8,3 millions. Le conseil de l’action sociale a approuvé cette décision ce lundi soir. Et les conseillers communaux devaient le voter ce mardi soir, en conseil.

En 2023, il faudra donc "faire preuve de plus de fermeté et parfois réduire la voilure, si on veut garder la même fiscalité, a martelé la bourgmestre. Ne nous voilons pas la face. Ce qui nous a permis de boucler ce budget in extremis, c’est cette espèce de manne céleste du fédéral qui a donné la possibilité d’engranger 14 mois d’IPP (impôt sur les personnes physiques), les 12 mois de 2023, ainsi que novembre et décembre 2022. Ce qui fait 14 mois. Il s’agit d’une recette exceptionnelle qui sauve notre année, comme c’est le cas pour beaucoup d’autres Communes. Cela nous apporte presque 4 millions de recettes supplémentaires. mais les miracles n’arrivent qu’une fois."

Au service ordinaire, le budget présente un boni global de 514 000 € et un exercice propre à l’équilibre. Le service extraordinaire sera également à l’équilibre en 2023, avec une liste d’investissements pour un montant total de 42 740 000 €. Ils seront financés par des emprunts pour un montant de 11 460 000 €. Une grosse partie de ces investissements sera subsidiée à hauteur de 13 857 201 € et le solde sera financé sur les fonds propres de la Commune pour un montant de 17 423 722 €.

Une petite piscine quand même ?

Les principaux investissements sont la restauration de l’hôtel de ville, et principalement de sa toiture pour enrayer la déperdition d’énergie (8 millions d’euros) ; la restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste (10 millions d’euros) ; l’aménagement de la place de la gare, de son vrai nom place Henri Berger (2 250 000 €) ; des travaux de création de la voirie publique entre la rue de la Wastinne et la rue Provinciale (3 660 000 €), la maintenance de l’hôtel de police, avec entre autres la pose de panneaux solaires (425 000 €) ; la réfection de diverses voiries pour 2 000 000 € ; etc.

Rien au budget concernant le projet de piscine, par contre. La bourgmestre a admis que le dossier initial (14 millions d’euros et 600 000 € de frais de fonctionnement annuels) avait été classé à la verticale vu la conjoncture, mais elle a ajouté qu’une petite piscine permettant aux enfants d’apprendre les rudiments de la natation était toujours à l’ordre du jour, ou le serait dès que possible. "Cela pourrait être la première modification budgétaire de 2023, a assuré Anne Masson. Les temps ont changé, nous avons dû prendre d’autres options, et même si c’est inconfortable, nous l’assumerons."

Ça ne sera pas la fête en 2023 à Wavre

Un dernier mot sur les festivités: il n’y en aura pas beaucoup en 2023, a reconnu la bourgmestre, en se tournant vers l’échevin Moon Nassiri: "Le collège s’est montré courageux, il a fallu faire des sacrifices et les festivités ont été réduites à l’essentiel."

Les réactions de l’opposition à ce budget, étaient attendues ce mardi soir en conseil communal. Elles seront rapportées dans notre édition de mercredi.