Stade de hockey: qui payera quoi ? Le mystère demeure

Comme expliqué le 12 décembre, la Région, la Province du Brabant wallon, la Ville de Wavre et la fédération de hockey sont " prêtes à faire les efforts nécessaires " pour trouver les 4 millions manquants pour transformer le stade Justin Peeters.

Le ministre n’en dira pas beaucoup plus aux députés André Antoine (LE), Olivier Maroy (MR) et Christophe Clersy (Écolo). "Efforts nécessaires et proportionnés, cela veut bien dire ce que cela veut dire: cela reste des efforts de chacune des parties, proportionnés aux moyens dont elles disposent", précise, à peine, Adrien Dolimont.

"Je suis quelque peu déçu de ne pas connaître le montage financier qui pourrait définitivement asseoir ce magnifique projet", n’a pas caché André Antoine. Olivier Maroy positivait: "Le ministre affiche une nouvelle fois sa détermination à faire aboutir ce dossier. Il est très important de ne pas louper cette occasion en or d’accueillir une Coupe du monde, car ce n’est pas tous les jours qu’une telle opportunité se présente." Le député jauchois reconnaissait toutefois: "J’aurais aussi aimé en savoir un peu plus sur le fait que chaque partie s’est engagée à faire des efforts nécessaires et proportionnés. Mais l’important, c’est l’affirmation très claire, volontariste, que l’on sera prêt, que la Coupe du monde de hockey aura bien lieu en Wallonie."

Christophe Clersy restait, lui, inquiet à propos des délais serrés pour être prêt dès 2024: "Je reste un peu inquiet sur les éléments de timing. Je crois qu’il ne sera pas aussi évident d’aboutir à l’été 2024. Il reste des marchés publics à passer et l’exécution des travaux. Ce n’est pas infaisable, mais je pense que c’est un challenge qu’il faudra relever."

Le stade de Wavre doit en effet permettre aux équipes nationales de s’y entraîner sur la nouvelle surface dès 2024.