La Flandre met ses normes éoliennes à jour

À l’enquête publique

Dans ce cadre, depuis le 20 novembre, une enquête publique est en cours à Wavre, comme dans toutes les autres communes limitrophes de la Région Flamande. Cette enquête publique se terminera le 20 janvier prochain. L’évaluation des impacts sur l’environnement d’un projet dans un contexte transfrontalier est régie par une convention et il existe donc un accord de coopération entre les différentes Régions afin de régler les échanges d’informations pour les projets soumis à une étude d’incidences. Cet accord prévoit que chaque gouvernement régional s’engage à porter à la connaissance du gouvernement de la région susceptible d’être affectée par un projet, l’existence de l’introduction d’une demande de permis. En Région flamande, une étude d’incidences n’était requise que pour les installations soit de 20 éoliennes ou plus, soit de 4 éoliennes ou plus, pour autant qu’elles puissent avoir un effet sur une zone protégée particulière.

Mise à jour des normes

En mettant ses normes à jour, la Région flamande se prémunit contre bon nombre de recours qu’un habitant de la Région wallonne pourrait introduire au Conseil d’État contre un permis autorisant un parc éolien en Région flamande pourvu qu’il démontre que ledit parc lui cause un préjudice personnel.

À propos de cette enquête publique, Écolo Wavre n’a pas tenu à réagir, tandis que Benoît Thoreau (Les Engagés) a tenu à apporter quelques précisions: "L’enquête publique porte sur une remise à jour des normes fixées en Flandre pour l’implantation des éoliennes. Elle ne concerne donc pas un projet précis d’installation d’éoliennes à proximité de notre commune. Puisqu’il s’agit de revoir les normes, on ne peut qu’encourager nos amis Flamands à essayer de s’aligner sur les normes wallonnes. Ce qui faciliterait les choses, en particulier pour des projets à proximité de la frontière linguistique. Dans le document soumis, on traite bien des différents impacts induits par les implantations d’éoliennes à savoir le bruit, la santé humaine, l’ombre portée, la sécurité, la biodiversité, le climat, mais, rien n’est dit sur l’impact paysager, alors qu’en Wallonie, le sujet est abondamment développé dans le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes. De même, on ne voit rien sur les contraintes liées aux routes aériennes". Or, le Brabant wallon se situe sur un nœud routier aérien important…