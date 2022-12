Stade de hockey de Wavre: tous « prêts à faire l’effort » de 4 millions

"Chacune des parties est d’ores et déjà prête à faire les efforts nécessaires et proportionnés afin de combler le gap entre les prévisions initiales et le coût réel", assure le ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont, dans un communiqué publié ce mardi. La répartition des efforts nécessaires n’est pas détaillée.

Les montants nécessaires à la transformation du stade Justin Peeters n’ont cessé d’augmenter depuis le lancement du projet.

Encore plus de 4 millions à financer

Les efforts nécessaires s’élèvent à 4 millions. Au surcoût de 2,5 millions d’euros entre l’estimation du projet (6,3 millions) et l’offre la moins onéreuse reçue pour le chantier, il faut ajouter l’évolution des honoraires des bureaux d’études ainsi que celle liée à la révision des prix. Le financement encore nécessaire aux porteurs de ce projet s’élève donc à plus de 4 millions d’euros.

La Région, la Province, la Ville et la fédération ont décidé de modifier légèrement leur façon de procéder dans ce dossier: il y aura finalement deux marchés distincts plutôt qu’un lot unique. "Cette solution semble désormais la plus opportune même si le calendrier se resserre, ajoutant encore un challenge pour les porteurs du projet. Le marché pour la rénovation de la tribune sortira rapidement, et celui pour le terrain et les nouvelles infrastructures sportives pourra l’être dès réception des nouvelles normes de la Fédération internationale de hockey. Le retard potentiel, lié aux écueils conjoncturels, permettra finalement de coller au mieux avec les exigences techniques revues des instances internationales, notamment sur le type de terrain attendu".

Parallèlement, le projet initial pourrait être adapté à la marge, ajoute le communiqué, et ce sans toucher aux aspects "sport de haut niveau" qui rencontrent les objectifs du plan "Wallonie Ambition Or".

« Pragmatisme et lucidité »

"Une fois l’estimation du projet actualisée en fonction de ces éléments, chacune des parties est d’ores et déjà prête à faire les efforts nécessaires et proportionnés. Comme je l’ai régulièrement répété ces dernières semaines, il n’est pas envisageable pour moi de ne pas faire aboutir ce projet de stade de hockey, affirme Adrien Dolimont. Toutes les conditions sont réunies pour trouver des solutions concrètes et proportionnées entre les parties. En repensant le projet, en le questionnant à la lumière des nouvelles attentes et en faisant preuve de créativité, la Ville de Wavre, la fédération de hockey et la Wallonie auront fait preuve de pragmatisme et de lucidité".