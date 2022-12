« C’est arrivé près de chez toi », une revue satirique pour les fêtes, à la Sucrerie de Wavre

"C’est une revue de fin d’année humoristique différente de ce qu’on connaît, explique le metteur en scène Thibaut Nève qui a pourtant mis en scène la revue Sois Belge et tais-toi pendant plusieurs années. Parce que le monde a changé et que l’humour, en 15-20 ans, a aussi beaucoup changé, nous avons voulu faire quelque chose de corrosif, original et singulier, mais aussi festif. Nous avons effectivement réduit les costumes à des accessoires, le décor est essentiellement basé sur des projections, mais il y a des chansons, des parodies, des sketches, des chorégraphies… Et aussi, nous mettons en avant les échanges et la participation du public. Il y a une dose d’interactivité, mais je rassure ceux qui n’aiment pas monter sur scène, personne n’est invité à y aller contre son gré."

Si le titre C’est arrivé près de chez toi fait évidemment songer au célèbre film belge (quasi) éponyme, C’est arrivé près de chez vous, il n’en est cependant pas le fils spirituel, et sera nettement plus familial et moins grinçant. Les adultes et les adolescents semblent en tout cas, selon les premiers échos du public, y trouver leur compte en termes de rigolade. La première représentation a été très chaleureusement applaudie.

Six comédiens repérés grâce aux scènes d’été au lac de Genval (Antoine Donneaux, Manon Hanseeuw, Julie Lenain, Thibault Packeu, Dave Parcœur et Stéphane Pirard), sont accompagnés sur scène des musiciens Xavier Foucher et Louis Preudhomme.

Avec la piquante écriture de Christophe Bourdon

À l’écriture, plusieurs plumes se sont activées au sein de la troupe dont celle de Dave Parcœur, mais c’est essentiellement le journaliste, chroniqueur radio, réalisateur et scénariste Christophe Bourdon, qui a mis la main à la pâte. "Car même si on est dans la caricature, il est important que les fenêtres sur les sujets politiques soient bien documentées, insiste Thibaut Nève. De plus, Christophe a une palette d’écriture très large."

" J’apprécie l’originalité de ce projet que je trouve ambitieux, et qui sera, on l’espère récurrent, enchaîne Christophe Bourdon. Cette revue d’un nouveau genre n’aborde pas que des sujets politiques mais aborde aussi des sujets d’actualité au sens large. Sans trop vouloir dévoiler, on a un sketch avec Yves Van Laethem qui donne ses conseils, non plus sur le Covid, mais sur la crise énergétique ; on a aussi la rencontre de Philippe et Mathilde avec le roi et la reine d’Angleterre à Buckingham Palace pour leur donner des conseils, et Philippe apprend qu’il est lui-même monarque ; on a aussi le retour de Jacqueline Galant qui fait les comptes du greffier du parlement wallon… Bon, là c’est vrai que je l’ai écrit il y a deux mois, mais c’est revenu d’actualité ces derniers jours. Au point que certains me demandent si on a rajouté ça in extremis…

Pour l’inspiration, je dois dire que ça a été assez facile. En Belgique, il suffit de se baisser pour ramasser les bonnes blagues de nos élus, ils les collectionnent. Et quand on est humoriste, toutes ces choses sont comme du pain béni. "

François Damiens, Emmanuel Macron, Poutine, Arno, Camila Parker Bowles… sont à voir à la Sucrerie, jusqu‘au 31 décembre, pour une soirée spéciale Réveillon.

