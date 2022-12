Wavre : les retrouvailles de la famille Heynen

Ce dimanche 11 décembre, en collaboration avec le Cercle d’histoire, d’archéologie et de généalogie de Wavre (CHAW), une conférence consacrée à Eugène Heynen et sa famille est programmée à 10h à la salle des Templiers de l’hôtel de ville de Wavre. Cette conférence sera suivie d’une cérémonie au cimetière de Wavre où une plaque commémorative sera dévoilée sur la tombe d’Eugène Heynen.

"Avec mon père, mes frères et mes sœurs, du fait que nous sommes originaires de Cerfontaine, nous étions un peu coupés du berceau familial qui se trouve à Wavre, raconte François-Xavier Heynen, qui animera la conférence. Nous avions pourtant une famille élargie. Las, mes enfants ne connaissaient que peu de choses à propos des générations précédentes. Je me suis donc mis à établir l’arbre généalogique familial."

Certains Heynen ont immigré aux États-Unis

Il y a un peu plus de trois ans, François-Xavier Heynen a donc commencé à collecter des informations. "J’avais un oncle, Charles, qui avait commencé à faire un arbre généalogique. J’ai ainsi pu récupérer de nombreuses archives familiales. Très vite, je me suis rendu compte que le père de mon arrière-grand-père Eugène, qui s’appelle Martin était issu d’une famille de 13 enfants. Certains d’entre eux ont émigré aux États-Unis au XIXe siècle." François-Xavier Heynen a profité du confinement sanitaire pour s’intéresser à cette partie de sa famille. "J’ai trouvé beaucoup d’archives les concernant, car aux États-Unis tout cela est scanné et archivé. J’ai trouvé des articles de presse de journaux locaux. C’est ainsi que j’ai découvert qu’un des frères d’Eugène, l’auteur des pièces de théâtre en wallon, était devenu consul. Il était musicien et avait fondé une fanfare de musique, le Heynen Band devenu plus tard le Green Bay Band… qui existe toujours aujourd’hui".

De fil en aiguille, François-Xavier Heynen a pu retracer l’épopée de sa famille et dresser ainsi un arbre généalogique très complet… et truffé d’anecdotes familiales. "J’ai retrouvé un tas de petits-cousins. Une trentaine seront présents à la conférence que je donnerai dimanche, à l’hôtel de ville de Wavre. La plupart ne se sont jamais vus. Cette commémoration à propos d’Eugène Heynen est donc une belle occasion de nouer ou renouer des liens familiaux perdus."