Wavre : l’écrivain et politique Gaston Baccus s’invite à l’hôtel du gouverneur

Bien plus qu’un poème dédié à un espace géographique, c’est aussi pour Gaston Baccus l’occasion d’affirmer l’existence d’un espace de vie, d’une réalité sociale et politique. "Jusqu’en 1951, Gaston Baccus l’a traversé d’est en ouest, au travers de sa vie personnelle, et, ensuite, comme parlementaire de l’après-guerre, explique Bruno Duboisdenghien. Ce Brabant wallon est devenu une Province. À l’époque de l’écriture du poème, il n’était pas question du Brabant wallon tel que nous le connaissons aujourd’hui. C’est un amoureux des paysages multiples que l’on retrouve dans “Brabant wallon”. Cet amour se transporte en apothéose avec la dernière strophe. Les maillons font référence à la fraternité des hommes qu’il défend dans ces écrits littéraires. Cet engagement littéraire se transformera en engagement politique au sein du Parti socialiste."

Quand Opheylissem et Neerheylissem étaient en Flandre...

Lors de cette conférence, les participants ont pu entendre des témoignages forts intéressants. Jean Meuron est venu rappeler que les habitants d’Opheylissem et Neerheylissem avaient pu compter sur Gaston Baccus. Pour mémoire, avant 1962, ces deux villages étaient situés sur le territoire de la Flandre.

Tout n’était pas simple pour les francophones de ces villages. Jean Meuron, 98 ans, qui habite Saint-Remy-Geest, a bien connu Gaston Baccus, il a été l’une des sources de Bruno Duboisdenghien pour l’écriture de son ouvrage qui a été évoqué ce 3 décembre. Ce sacré personnage dont le père était tailleur de pierre de Gobertange a voulu en raconter plus à l’auditoire présent à l’hôtel du gouverneur. Il a expliqué que très souvent, " des habitants de ces deux villages rattachés à l’arrondissement de Louvain lui demandaient de l’aide pour leurs démarches, d’anciens prisonniers de guerre ou les mobilisés, les dossiers traînaient. Les services à Louvain n’avaient presque plus de francophones qui pouvaient traiter leurs dossiers en français.

« C’est sur les voies de chemins de fer que les dossiers arrivaient à Gaston... »

Les dossiers introduits par les administrations communales d’Opheylissem et de Neerheylissem traînaient. Les habitants de ces deux villages remettaient leurs dossiers à Gaston Baccus à l’entrée du tunnel n° 1, à l’entrée de Tirlemont. C’est sur les voies de chemins de fer que les dossiers arrivaient à Gaston Baccus qui allait à Bruxelles pour son travail de parlementaire. Et Gaston, une fois arrivé à Bruxelles, intervenait pour eux. Ce qui a permis à de nombreux habitants de gagner du temps dans l’examen de leur dossier. Ce fut un acte social de grande importance ".