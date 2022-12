Wavre se veut à la pointe sur le terrain de l’égalité des chances

C’est également le moment pour la Ville de Wavre et plus spécifiquement pour son échevinat de l’Égalité des Chances, de faire valoir son importance puisqu’il existe depuis 2018.

"Peu de communes wallonnes disposent d’un échevinat compétent dans cette matière, relève l’échevine socialiste Kyriaki Michelis. Cette thématique nous tient à cœur à Wavre, car il est du devoir d’une entité communale de garantir le bien-être et l’épanouissement de ses citoyens. Notre rôle est de pointer et lutter contre les discriminations au sein de l’espace public. Nous avons d’ailleurs une personne référente en la matière engagée par la Ville."

En référence au plan stratégique 2020-2024 qui a été élaboré par Wavre, l’échevine se félicite du travail accompli: "Nous travaillons main dans la main avec UNIA et l’Institut pour légalité des femmes et des hommes. L’événement annuel Women Wavre, qui se déroule aux alentours du 8 mars, en est à sa 4e édition. Nous préparons la cinquième pour 2023, avec un budget un peu corseté. Mais nous ferons de notre mieux."

Parmi les discriminations qui sont régulièrement pointées, l’échevine relève la rémunération du travail des femmes, mais aussi l’impact de la maternité sur la carrière des femmes, parfois des hommes aussi "car ils sont parfois peu compris par leur employeur lorsqu’ils essaient de faire valoir leur congé de paternité, par exemple… les stéréotypes de genre touchent les femmes mais les hommes aussi."

Au rang des projets, l’année prochaine, les agents communaux wavriens devraient être formés à l’accueil des personnes LGBTQIA + (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans, Queers, Intersexes et Asexuelles). "On va aussi renforcer encore les animations EVRAS (Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) dans les écoles car cela me tient à cœur. Et en 2023, nous inviterons les 27 communes du BW à La Sucrerie, dans l’optique de signer la Charte mise en place par l’Institut pour l’Égalité Femmes-Hommes."

Pour le spectacle « Les Variations silencieuses », ce jeudi soir à l’Espace Columban, inscriptions sur eventsbw@laicite.net