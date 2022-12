Créa-Job lance son 1er pop-up store à Wavre: une belle vitrine pour les artisans

L’espace ouvrira ce jeudi 8 décembre jusqu’au 30 décembre. "Ce sera une occasion unique de soutenir les artisans locaux, de consommer wallon et de gâter leurs proches à l’occasion des fêtes de fin d’année ou juste pour le plaisir de faire du shopping", précise les responsables de Créa-Job qui accompagne, depuis presque 20 ans les personnes désireuses de se lancer sous le statut d’indépendant et cela grâce à un accompagnement personnalisé, une couveuse d’entreprises et des formations. "Il s’agit d’une merveilleuse opportunité pour les porteurs de projet. Ils vont tester, grandeur nature, la vente de leurs produits. Tout a été réalisé en collaboration avec eux. C’est eux qui assureront les ventes, tiendront le pop-up store, conseilleront les clients… Créa-Job a organisé l’événement mais la réussite de celui-ci dépend tout autant de l’implication et de la motivation des porteurs", explique Eve Jumel, la directrice de Créa-Job. En pratique, les porteurs de projet se relayeront pour la vente dans un espace situé dans la rue du Commerce en plein centre de Wavre.

Avec la céramiste Charlotte Brasseur

Parmi eux, on retrouve Charlotte Brasseur qui y présentera des objets en céramique qu’elle décrit comme "utiles et résultant d’une recherche esthétique, formelle et picturale, afin d’embellir le quotidien."

C’est chez elle à Baisy-Thy que Charlotte Brasseur crée ses pièces. "J’ai commencé en 2018 après la naissance de mon troisième enfant, raconte-t-elle. Au départ, je faisais ça pour le plaisir, comme quand je me suis mise à l’aquarelle. J’avais décidé de prendre du temps pour moi et de me lancer dans des activités créatrices."

Archéologue et philologue de formation, elle organisait les conférences pour le Collège de Belgique, mais après la naissance de ses enfants, elle n’avait plus envie de reprendre une activité comme salariée. "Je voulais faire quelque chose qui me plaît. J’ai étudié l’histoire de l’art et j’étais attiré par le travail de la terre et des couleurs. Passionnée de peinture, je voue un profond intérêt à la couleur qui habille la matière."

Les pièces qu’elle crée sont là pour confirmer que derrière ses créations, on sent une grande recherche autant sur la forme que sur la couleur.

La Genappienne a rejoint Créa-Job début novembre "car si je sais créer des pièces en céramique, il me fallait être encadrée pour les aspects administratifs, pour la comptabilité et pour la communication aussi. Oui, c’est sûr que je souhaiterais vivre de mon activité, mais je n’ai pas de grandes ambitions financières."

Dans le pop-up store, Charlotte Brasseur présentera une soixantaine de pièces: "Pouvoir bénéficier d’une telle vitrine, c’est essentiel. Se faire connaître et pouvoir vendre mes pièces, c’est le nerf de la guerre."

Bijoux, bougies, produits de bouche…

Outre les objets en céramique de Charlotte Brasseur, on y retrouvera des bijoux, de l’habillement et accessoires, de la déco, des cosmétiques, des produits de bouche, des bougies mais aussi tout pour gâter les enfants. "L’autre force de ce projet, c’est la possibilité, également, de retrouver les produits des porteurs sur leurs sites internet. En effet, nous avons voulu qu’un lien fort puisse se tisser avec les clients et si un coup de cœur pour un produit s’opère, on pourra le retrouver aussi en ligne, de quoi assurer une belle continuité", précise Eve Jumel.

Les Brabançons wallons

Comme déjà expliqué, les porteurs de projet viennent d’un peu partout de Wallonie et outre Charlotte Brasseur, ils sont neuf issus du Brabant wallon:

– Alternatives by Ju lie, boutique en ligne de produits cosmétiques naturels et durables & des ateliers de cosmétique minimaliste zéro déchet par Julie Remience (Limal) ;

– la Brasserie du Renard de Grez-Doiceau ;

– les sacs Harfang de Catherine Nève (Grez-Doiceau) ;

– Just’In Jewels, un duo d’artisans passionnés par les pierres naturelles (Mont-Saint-André) ;

– Naga coffee qui a pour projet de mettre en avant le café d’Asie du Sud-Est sur la scène du Specialty coffee souvent immergée par les cafés d’origine africaine et latino par Qinyi Yeung (Rixensart) ;

– Océ Or, une gamme de cosmétiques belges développant des nouvelles synergies d’huiles végétales biologiques dynamisées à la Fleur de vie par Françoise Hottat (Grez-Doiceau) ;

– Ose la Terre, céramique artisanale par Aurélie Étienne (Braine-l’Alleud) ;

– Sakavrak, des produits durables, réutilisables et qui donnent envie d’être utilisés à chaque occasion par Audrey Romain (Bierges) ;

– U-Man Nomad, des accessoires bien chauds pour l’hiver et des vêtements up’cyclés, faits à partir d’anciens vêtements par Sophie Van Dyck (Beauvechain).

Pop-up store des Créa-Jobers, rue du Commerce, 23 à Wavre. Ouvert tous les jours, à partir de ce jeudi, de 10h à 18h jusqu’au 30 décembre (excepté le 25 et le 26/12).