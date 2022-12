Le nouveau clavier du carillon de l’église Saint-Jean-Baptiste de Wavre est arrivé en pièces détachées

« De la casse un peu partout »

"Il était temps de réaliser ces travaux car on commençait à avoir de la casse un peu partout, explique Audrey Dye, la carillonneuse officielle de Wavre. Remplacer les pièces les unes après les autres aurait coûté bien plus cher. Ici, c’est la partie émergée de l’iceberg au niveau des travaux car beaucoup de travail a été réalisé dans les ateliers de l’entreprise et il reste beaucoup à faire pour remonter le nouveau clavier et la nouvelle transmission entre celui-ci et les cloches."

Voilà qui va offrir un peu plus de "confort" lorsque la carillonneuse se glissera à nouveau derrière le clavier: "Son nouvel emplacement va aussi nous permettre une meilleure connexion avec les cloches et permettre aussi de recevoir des visiteurs pendant que je joue. Il y a très peu de carillons au monde qui offrent autant de place."

« Tout est remplacé sauf les cloches »

La Ville et la fabrique d’église ont dégagé un budget de 150 000 € pour remplacer le clavier, la tringlerie et restaurer une vingtaine de cloches, parmi les plus petites: "En gros, on peut dire que tout est remplacé sauf les cloches qui ont été mesurées en atelier pour préparer des battants qui leur correspondent", précise Audrey Dye.

Le carillon rythme la vie des Wavriens depuis 1954 et cela fait dix ans qu’Audrey Dye grimpe les 143 marches pour jouer avec le carillon les jours de marché que sont le mercredi et le samedi.

"Je joue aussi une fois par mois, et parfois plus, avec les élèves de la classe de carillon de l’académie de musique ou lors d’événements particuliers."

Sinon, toutes les demi-heures, le carillon joue ses ritournelles de façon automatique dont l’hymne de Wavre et du Jeu de Jean et Alice, Nous aimons notre bonne ville, que l’on ne pourra pas entendre à nouveau avant plusieurs mois: "Nous espérons pouvoir rejouer à Pâques et ça tombe bien parce que c’est à Pâques en 1954 que le carillon a été inauguré", conclut Audrey Dye.

La société Royal Eijsbouts poursuivra le travail de montage dans la tour durant tout cet hiver et au début du printemps. Viendra ensuite le temps du réglage.

"Concernant les anciens éléments du carillon, la Ville de Wavre souhaite préciser qu’elle accorde beaucoup d’importance à son patrimoine et que ces objets, dont l’ancien clavier, seront mis en valeur dans une exposition muséale pédagogique dans la tour qui sera accessible lors des visites du carillon", indique le communiqué de la Ville de Wavre. Comme dit plus haut, l’inauguration est programmée à Pâques, les 15 et 16 avril, et à cette occasion, deux jours de concerts et de visites seront organisés pour découvrir ou redécouvrir le carillon.