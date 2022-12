Dès lors, du 9 décembre au 8 janvier, ce sera Wavre sans glace, mais avec rollers sur une piste de 400 m2 aménagée sur la place Bosch.

Celle-ci accueillera petits et grands, débutants ou expérimentés dans une ambiance disco de Noël. C’est donc le concept de la "roller party", à la Village People, dans le respect de chacun, qui sera de mise à Wavre cette année.

La piste de roller sera animée tous les jours soit avec des soirées avec musique DJ, soit avec des démos de roller derby, de danseuses et acrobates mais aussi des stages d’initiation au hockey roller. Les enfants pourront aussi se faire grimer tandis que chaque jeudi, ce sera l’heure de la "Winter Roller Party".

La piste de roller skate sera ouverte tous les jours de 10 h à 21 h et lors de certaines soirées jusqu’à minuit. Elle fonctionnera en horaire réduit les 24 et 31 décembre.

Question tarif, ce sera 7 € pour les +12 ans, 5 € pour les -12 ans et gratuit pour les -5 ans. Plusieurs formules de prix malins et d’abonnements sont possibles.

Et bonne nouvelle, ceux qui possèdent déjà une paire de rollers ou de patins à roulettes pourront utiliser leur matériel en s’acquittant d’un droit d’entrée de 5 €.

Moins d’illuminations

Au niveau des illuminations dans les rues, bien que constitué de LED très peu énergivores, l’éclairage de fin d’année a été revu à la baisse, aussi bien en termes de timing qu’au niveau du périmètre.

En pratique, les rues et places décorées de guirlandes lumineuses seront moins nombreuses et certains sites, habituellement illuminées, ne le seront pas, comme la salle Jules Collette ou le parking des Carabiniers. Les illuminations de la place Cardinal Mercier seront très sobres et programmées pour fonctionner de 17 h à 23 h. Les autres illuminations, raccordées à l’éclairage public, fonctionneront comme ce dernier.

Pas de marché de Noël...

Les décorations non-lumineuses seront aussi moins nombreuses : ainsi, l’achat de sapins naturels pour décorer le centre-ville a été réduit de moitié par rapport à 2021.

Notons encore que le marché de Noël, qui n’attirait pas grand monde, n’aura pas lieu cette année.

...mais une foule d’animations

Pour le reste, les animations seront, une nouvelle fois, nombreuses : jongleurs, cracheurs de feu, échassiers lumineux, fanfares, chorales, jazz-band, sculpteurs de ballons et évidemment présence du Père Noël et de ces lutins.

Ces animations de rue auront lieu tous les mercredis et tous les week-ends entre le 10 décembre et le 7 janvier.

Soulignons que les commerces seront ouverts les dimanches 11 et 18 décembre. Autre bonne nouvelle, les parkings à barrière de la place Bosch et des Carabiniers seront gratuits les week-ends des 10 et 11, 17 et 18 décembre ainsi que les samedis 24 décembre et 7 janvier.

L’inauguration de Wavre sans glace aura lieu ce vendredi 9 décembre à 19 h 30, place Bosch, dans l’enceinte de la piste de roller, pour un drink convivial offert par le comité des fêtes de Wavre. Ce soir-là, l’accès à la piste roller skate sera gratuit.